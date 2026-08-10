La tecnología presenta muchas ventajas en el día a día, pero también multitud de inconvenientes. Hoy más que nunca es muy importante estar atentos para evitar fraudes y ataques cibernéticos, pues los delincuentes se las arreglan para obtener acceso a información delicada. Un caso reciente relacionado con Valve y Steam es un recordatorio de ello.

Recientemente, la compañía de Gabe Newell informó que los datos personales de numerosos clientes que adquirieron artículos oficiales de hardware podrían haber sido robados después de que un importante proveedor sufriera una vulneración en sus sistemas de seguridad. Este incidente generó pánico entre los jugadores de una región en particular.

Video relacionado: ¿Steam Machine será el fin de las consolas tradicionales?

Compradores de hardware de Steam podrían estar en peligro

En redes y foros, múltiples usuarios informaron que empezaron a recibir un correo electrónico en el que se les comunica que sus datos personales, entre los cuales se encuentran la dirección de su domicilio y su número telefónico, podrían estar comprometidos.

Esto ocurrió porque, según el informe, un importante proveedor de hardware sufrió un ciberataque hace un par de semanas. Por ahora, este incidente sólo afecta a los clientes europeos que recientemente adquirieron algún producto de Valve, como el Steam Machine, Steam Deck y Steam Controller.

De acuerdo con el anuncio oficial, CEVA Logistics, la empresa que gestiona el envío de los productos de la compañía por toda Europa, fue víctima de un hackeo entre el 29 de julio y el 1 de agosto de 2026.

El distribuidor aún continúa con las investigaciones, pero Valve informó que el pasado 7 de agosto se dio a conocer que cierta información sobre los clientes de Steam “probablemente se había visto comprometida” como resultado del reciente ataque cibernético.

La empresa de Gabe Newell envía información relacionada con la entrega a CEVA para que se puedan efectuar los envíos de los productos a los clientes que viven en Europa. Por ello, es estima que esos sean los datos que “probablemente se llevó el atacante”.

Valve explica que él o los delincuentes posiblemente tuvieron acceso a datos personales de los jugadores, como nombre, dirección del domicilio, código postal, país de residencia, número telefónico, dirección del correo electrónico vinculada con la cuenta de Steam y el tipo de pedido.

Compradores europeos de Steam Machine, Steam Deck o Steam Controller están en riesgo por culpa del Ciberataque

Valve advierte sobre posibles estafas y robos

CEVA almacena esa información por hasta 90 días después de que se realizan las compras, lo que significa que cualquier persona que adquirió un Steam Deck, un Steam Controller o un Steam Machine en los últimos 3 meses en Europa está en riesgo y podría verse afectado directamente por esta brecha de seguridad.

La buena noticia es que Valve confirmó que la información bancaria, las contraseñas de acceso y otros datos sensibles no se vieron comprometidos durante el último ataque cibernético. Así pues, los jugadores ni siquiera deben actualizar los passwords ni modificar la configuración de sus cuentas o perfiles.

Dicho esto, la compañía reconoce que los delincuentes podrían utilizar los datos robados para contactar a las víctimas e intentar engañarlas. Se advierte que es muy factible que los clientes reciban mensajes falsos mediante correos electrónicos o SMS, e incluso llamadas telefónicas, que mencionen el pedido.

Según Valve, es posible que los atacantes se hagan pasar por trabajadores de la empresa o el proveedor de hardware para pedir que los jugadores confirmen su entrega, que paguen una pequeña tarifa de aduana o que inicien sesión en algún sitio para “verificar” la compra. En todos esos casos y otros más, se trata de una estafa.

Mientras las investigaciones siguen su curso, CEVA aisló los sistemas afectados y los desconectó por completo a medida que Valve impone presión para que se revele el alcance total de la información robada.

Valve adviete sobre posibles estafas en contra de los jugadores de Steam

Pero dinos, ¿qué opinas de este caso? ¿Fuiste uno de los clientes europeos que fue víctima de este ciberataque? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Steam.

Video relacionado: La nueva generación ya inició... y nadie está jugando el mismo juego

Fuente