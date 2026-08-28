Un popular streamer perdió la cabeza al ver el nuevo avance de Grand Theft Auto VI, pues el juego de Rockstar Games tendrá a un personaje que luce casi idéntico a él. Esto no pasó desapercibido por sus seguidores ni por otros creadores de contenido, quienes reaccionaron con sorpresa al peculiar cameo.

Luego de verse dentro de GTA VI, el streamer enloqueció durante una transmisión, en la que reaccionó en vivo al gameplay del esperado juego. Totalmente eufórico, insinuó que era una colaboración oficial con Rockstar, lo que provocó todo tipo de comentarios y reacciones por parte de IShowSpeed, Asmongold, Kai Cenat y demás streamers.

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¿Quién es N3on y por qué se hizo viral tras el avance de GTA VI?

En una parte del vistazo extendido a GTA VI se ve a Lucia Caminos, una de las protagonistas del juego, conducir un coche robado. Al revisar la cajuela del vehículo se encuentra con un sujeto que llamó la atención por su look y su forma de hablar. La comunidad lo identificó de inmediato con N3on, streamer de Kick que tiene un aspecto, un estilo y una forma de expresarse muy similar a la del personaje del juego.

N3on, cuyo nombre real es Rangesh Mutama, es un creador de contenido de Estados Unidos que inició su carrera en 2016, cuando aún era un niño. Se volvió popular en YouTube con sus gameplays de NBA 2K, GTA, Fortnite y más populares videojuegos. Acumula más de 1 millón de seguidores en el servicio de Google y más de 733,000 en Kick, su plataforma principal donde hace videos sobre su estilo de vida.

Para sorpresa de muchos jugadores, el personaje de GTA VI que interactúa con Lucia luce exactamente como N3on. Las redes sociales y los foros se empezaron a llenar rápidamente de reacciones sobre este inesperado cameo que, por ahora, no se sabe con certeza si es una simple coincidencia.

El propio N3on se mostró muy sorprendido con la apariencia del personaje y aceptó que es muy parecido a él. Insinuó una colaboración oficial con Rockstar y celebró su aparición en GTA VI con su comunidad de Kick.

N3on recibió una infinidad de mensajes cuestionándolo sobre su cameo en el juego y cómo lo había conseguido. También reveló que hubo comentarios con críticas por su supuesta aparición en GTA VI.

“¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, hombre! Un saludo a todos en el chat. ¿Me entienden? He visto algunas reacciones: mucha gente no estaba contenta”, aseguró el creador de contenido. “Mucha gente me mostró su apoyo, 2 streamers me escribieron. Un saludo a los 2 streamers, ustedes saben quiénes son. Se los agradezco. No voy a decir nombres ni nada. Pero, gracias, chicos.”

W's in the fkn chatt!!👀💪



N3ON made an Appearance as a STREAMER in the GTA VI 😮🔥🔥 pic.twitter.com/ZV7zluYCfv — Zero Context (@ZeroContexthub) August 27, 2026

Algunos fans del streamer celebraron con su reacción, pero parte de la comunidad puso en duda su colaboración con Rockstar. De hecho, actualmente aún es un misterio si GTA VI tendrá personalidades en su elenco de personajes y si el N3on en realidad es un cameo y el diseño del personaje es una simple coincidencia.

Incluso, el propio streamer puso en duda el hecho de que “un streamer de segunda categoría” aparezca en GTA VI, en referencia a sí mismo. El parecido con el personaje es innegable, pues comparten el corte y el color de cabello, el estilo y la forma de expresarse.

“En algún momento de la vida, tienes que pensar: ‘¡Joder!’. ¿De verdad un streamer de segunda categoría estaría ahí...? Es broma. Solo bromeo. Pero no, tío, ¡eso es una pasada! ¡Es una pasada! ¡Es una pasada de verdad! El streaming está dominando", añadió N3on. “Es genial ver lo grande que se ha vuelto. Estoy muy feliz, bendecido y agradecido de que me vean de esa manera”.

IShowSpeed, Asmongold, Kai Cenat y más streamers reaccionaron a la “aparición” de N3on en GTA VI

La reacción de otros streamers llegaron pronto, pues varias estrellas de YouTube y Twitch coinciden en que el personaje de GTA VI se parece demasiado a N3on. Muchos de ellos se quedaron con la duda de si verdaderamente el creador de contenido de Kick había conseguido un acuerdo con Rockstar para estar en su juego de forma oficial.

“Chat, está en vivo. Espera, chat, ¿está transmitiendo? Espera, chat, ¿hay streamers en el juego?“, dijo IShowSpeed totalmente asombrado al ver al personaje parecido a N3on. Por su lado, xQc se limitó a decir que el NPC “se parece un poco a N3on”.

“¡Guau, qué locura! ¡Han metido a N3on en el juego!”, fue la reacción de Asmongold. Algunos streamers recibieron críticas debido a que evitaron mencionar el nombre de N3on a pesar de haberlo identificado casi al instante.

IShowSpeed, Kai Cenat, Jasontheween, xQc, Hasan Piker, Asmongold, and other streamers were SHOCKED after seeing NEON in GTA 6!#GTA #GTA6 #GTAVI



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