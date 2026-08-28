Finalmente se acabó el misterio: tal como se prometió, Rockstar Games compartió un avance extendido de Grand Theft Auto VI durante la tarde del pasado jueves 27 de agosto. El adelanto permitió ver las mecánicas jugables, algunas secuencias narrativas y otras novedades muy emocionantes. Y sí, también hubo lugar para los easter eggs.

En particular, los fanáticos descubrieron que Red Dead Redemption 2 tiene una breve participación en un momento del esperadísimo trailer 3 del nuevo título de Take-Two Interactive. Y es que una zona del western aparece en una secuencia de GTA VI, y ahora los fanáticos especulan que ambos juegos están conectados.

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Red Dead Redemption 2 aparece en el nuevo avance de GTA VI

El “vistazo extendido” del videojuego protagonizado por Jason y Lucia se publicó inicialmente en Netflix antes de su estreno en YouTube. Tiene una duración de 26 minutos, así que cada escena esconde muchos secretos y detalles que únicamente los verdaderos fans pudieron identificar.

En una parte del trailer, se confirma que los ya clásicos anuncios falsos de TV estarán de vuelta. Para ser más específicos, a partir del minuto 7:24 se observa que, mientras espera que Lucia termina de cambiarse de ropa, Jason prende la televisión, momento en el que se muestra un comercial de Prairie Sandwich Box Meal, de 30,000 calorías.

Dicho sandwich presenta 4 tipos diferentes de carne, y está acompañado de “panecillos de fama mundial”. Ciertamente se ve como algo que nosotros no comeríamos, pero ¿quiénes somos para juzgar? Fuera de las bromas, la publicidad esconde un pequeño guiño a uno de los mejores videojuegos de la historia: Red Dead Redemption 2.

El anuncio permite ver algunos animales en un campo de hierba muy cerca del río, momento en el que la tranquilidad se ve interrumpida por disparos. Lo interesante es que, tal como identificó por primera vez el usuario s1nicki de X, dicho campo natural es prácticamente idéntico a uno que aparece en el sandbox de 2018.

El fanático notó que la curva del río que se muestra en el avance de GTA VI es igual al que aparece en Red Dead Redemption 2, y lo mismo sucede con las rocas y los árboles cercanos. Estos hallazgos parecen indicar que se trata del mismo lugar.

Para ser más específicos, el fan cree que dicha escena ocurre justo al norte de Annesburg, cerca de donde el río hace una curva en el western. Es probable que Rockstar Games simplemente reutilizara assets, pero los fanáticos ahora creen que RDR2 y Grand Theft Auto VI están conectados.

El anuncio falso de GTA VI esconde un guiño a RDR2

s1nicki afirma que encontró este hallazgo porque es “un fanático crónico” de Red Dead Redemption 2; sin embargo, está lejos de ser un loco. De hecho, otros fanáticos encontraron la ubicación en el western y empezaron a compartir capturas de pantalla que comparan el mapa del título de 2018 con el comercial falso que aparece en GTA VI.

Grand Theft Auto VI tendrá muchas referencias

Es un descubrimiento muy interesante, y es bastante seguro afirmar que el juego final tendrá muchos easter eggs que únicamente los fanáticos más devotos y atentos descubrirán. De hecho, el bosque no es el único guiño a la otra franquicia estrella de Rockstar Games.

Los adelantos anteriores de Grand Theft Auto VI revelaron que los personajes de la serie Red Dead Redemption aparecen en la moneda del nuevo sandbox, e incluso el fabricante de armas Duke de RDR está presente en la nueva entrega de la franquicia de temática criminal.

Por otra parte, el adelanto de Netflix permitió ver las nuevas mecánicas que prometen elevar GTA VI al siguiente nivel. Previos de medios especializados y algunos youtubers que visitaron las oficinas de Rockstar North confirman que el nuevo juego de 2026 presentará una mecánica conocida como Perfil Criminal, muy parecido al sistema de Honor de RDR2.

Aunque la comunidad está sumamente emocionada por Grand Theft Auto VI, hubo un detalle que generó discusión y debate: el juego sólo correrá a 30 fps en PlayStation 5, y actualmente se pone en duda si alguna consola de actual generación será capaz de correrlo a 60 fps.

El comercial falso de Grand Theft Auto VI esconde un easter egg de Red Dead Redemption 2

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