Toy Story 5 cumplía con todas las papeletas para conquistar el mercado en su país natal y el resto del mundo, pero pocos imaginaban que sería un éxito histórico tanto para la franquicia como para la industria cinematográfica en general. En apenas 3 días, batió récords y superó con facilidad el estreno de otra de las grandes producciones de 2026.

En efecto, Super Mario Galaxy: La Película, la criticada pero popular cinta inspirada en los videojuegos de Nintendo, acaba de perder la corona y ya no ostenta el mejor debut del año en Estados Unidos. Y sí, cabe la posibilidad de que el filme animado de Disney iguale e incluso supere su recaudación total.

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Toy Story 5 hace historia en su lanzamiento en cines

Hace un par de días, platicamos que la quinta entrega de la popular franquicia protagonizada por los juguetes recaudó $17.5 millones de dólares en su preestreno en Estados Unidos, la cifra más alta hasta ese momento. Debido a su excelente inicio, los expertos afirmaron que podría superar el debut del filme de Illumination.

De acuerdo con informes de medios especializados, Toy Story 5 estuvo por encima de las expectativas y recaudó la impactante cantidad de $160 millones de dólares sólo en suelo estadounidense, lo que significa que actualmente ostenta el mejor estreno de 2026 hasta la fecha en aquel país.

El filme protagonizado por Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee y Tom Hanks ya entró en los libros de historia al conseguir el segundo mejor debut de todos los tiempo para una película animada en Estados unidos, sólo superado por Los Increíbles 2 de 2018, que llegó al mercado doméstico con $182.6 millones de dólares.

Por si lo anterior fuera poco, la quita entrega también dejó por los suelos el récord establecido por Toy Story 4, que recaudó $120 millones de dólares en 2019. De esta manera, la más reciente aventura de Woody, Jessie y Buzz Lightyear se convirtió en la cinta con el mejor estreno de la franquicia.

Toy Story 5 debutó con una taquilla de $312 millones de dólares en todo el mundo

Super Mario Galaxy: La Película pierde ante Toy Story 5

Tal como adelantaron los pronósticos iniciales, Toy Story 5 ostentó un lanzamiento superior al de Super Mario Galaxy: La Película, al menos en su país de origen.

Con una recaudación total de $160 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, el largometraje de Pixar y Disney superó los $130.9 millones de dólares que generó la cinta inspirada en los videojuegos de Nintendo en sus primeros 3 días en la cartelera.

Toy Story 5 también pisó con fuerza en el extranjero, donde obtuvo ganancias de $152 millones de dólares. De esta manera, ya suma $312 millones de dólares. Estamos ante un enorme éxito al considerar que, según informes, tuvo un presupuesto de $250 MDD, sin incluir los gastos de marketing y publicidad.

En forma de comparación, Super Mario Galaxy: La Película se estrenó con $372.5 millones de dólares en todo el mundo, pero esa cifra también incluye Alemania y Austria. Más importante aún, también contempla el debut de 2 días en Estados Unidos (miércoles y jueves) de las festividades locales.

Si se excluyen esos datos y se realiza una comparación directa, se prevé que la cinta de Universal Pictures alcanzó los $302 millones de dólares en su estreno global.

Toy Story 5 superó el estreno de Super Mario Galaxy: La Película y tiene posibilidades de alcanzar su recaudación total

Claro está, el verdadero reto para Toy Story 5 será superar la recaudación total del que actualmente figura como el lanzamiento más taquillero del año. Tras su paso por los cines de todo el mundo, Super Mario Galaxy: La Película recaudó alrededor de $1006 millones de dólares.

Pero dinos, ¿cuál largometraje te gustó más? ¿Crees que la aventura de Woody superará a la de Mario? Déjanos leerte en los comentarios.

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