Las adaptaciones de videojuegos viven uno de sus mejores momentos, aunque eso tampoco significa que el éxito esté garantizado o que todas las producciones sean de buena calidad. Super Mario Galaxy: La Película se une a la cada vez más extensa lista de producciones que fueron un éxito taquillero pese a que recibieron calificaciones pésimas.

Aunque el inevitable final de su ciclo en cartelera está cerca, el filme de Illumination y Nintendo aún mantiene el ritmo y acaba de alcanzar un hito importante en la taquilla. Su inmensa popularidad le permitió superar una marca que ninguna otra cinta de 2026 había roto. Eso sí, aún está por detrás de su predecesora.

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Super Mario Galaxy: La Película supera los $1000 millones de dólares en taquilla

El largometraje inspirado en los videojuegos de Nintendo vio la luz a principios de abril, y tristemente fue incapaz de contentar a la crítica especializada y a los fanáticos más exigentes. En este momento posee una puntuación muy mediocre de apenas 37 en Metacritic, lo que incluso está por detrás del 46 de la entrega original.

Pese a tener calificaciones extremadamente negativas, Super Mario Galaxy: La Película fue todo un fenómeno en los cines. El filme recaudó la impresionante cifra de $190.1 millones de dólares en Estados Unidos en sus primeros 5 días en cartelera, y también fue particularmente popular en México.

La cinta mantuvo el buen ritmo con el paso de los días, a pesar del estreno de Michael, El Diablo Viste a la Moda 2, Mortal Kombat 2 y otras producciones que le quitaron salas de los cines. Ahora, 10 semanas después de su debut, acaba de convertirse en el primer estreno de 2026 en superar la barrera de los $1000 millones de dólares.

De acuerdo con Box Office Mojo, Super Mario Galaxy: La Película alcanzó la suma de $1,000,028,93 USD durante el pasado fin de semana, por lo que se consolida una vez más como la cinta más taquillera de 2026 hasta la fecha.

Aunque estamos ante un éxito rotundo y es casi seguro que Illumination y Nintendo ya están interesados en hacer una tercera película para seguir con la buena racha, esta secuela quedó ligeramente por detrás de su predecesora. El filme de 2023 generó $1300 millones de dólares durante su paso por los cines, y luce improbable que la segunda entrega rompa esa marca.

El segundo largometraje más taquillero de 2026 es Michael, el biopic del músico estadounidense que ya recaudó $888.1 millones de dólares. Le sigue Project Hail Mary con $679.1 millones, mientras que El Diablo Viste a la Moda 2 se encuentra en el puesto número 4 con $663.6 millones de dólares.

Super Mario Galaxy: La Película se convierte en el primer estreno de 2026 en superar los $1000 millones de dólares en todo el mundo

Super Mario Galaxy: La Película ya está disponible en formato digital

Por supuesto, esta hazaña es sorprendente al considerar que Super Mario Galaxy: La Película fue destrozada por la crítica especializada y algunos fans. Es muy común que los proyectos con recepción negativa se estanquen y pierdan gran parte de su afluencia debido al mal boca a boca.

Incluso Shigeru Miyamoto confesó que no esperaba que la secuela tuviera peores calificaciones que la entrega original de 2023. Aun así, es evidente que al público general no le importó la opinión de la prensa y los expertos, lo que se refleja en el excelente desempeño en taquilla.

Y aunque es poco probable que Super Mario Galaxy: La Película supere a su predecesora, Nintendo puede estar feliz al saber que en este momento tiene las 2 adaptaciones de videojuegos más taquilleras de la historia. Eso sí, es poco probable que la cinta de 2026 supere a la entrega original.

La película protagonizada por Chris Pratt, Brie Larson, Jack Black, Charlie Day, Donald Glover y Keegan-Michael Key ya está disponible en formato digital, así que los fanáticos pueden comprarla o rentarla en Amazon Prime Video y otros servicios. Y sí, también se encuentra en YouTube con doblaje latino.

Super Mario Galaxy: La Película ya disponible en formato físico a través de Prime Video y otras plataformas

Pero dinos, ¿crees que esta secuela merece su éxito? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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