El Summer Game Fest 2026 mantiene el buen ritmo y, afortunadamente, las sorpresas continúan. Tal como se prometió, Paramount Skydance hizo acto de presencia para mostrar el primer adelanto oficial del primer videojuego AAA de su nuevo estudio. Y sí, los fans de las Tortugas Ninja estarán felices.

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PlatinumGames desarrolla Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

El título es cuestión es, nada más y nada menos, que Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Como su nombre indica, este juego adapta la sangrienta y oscura saga de cómics que nos muestra un futuro postapocalíptico. El primer avance deja muchas dudas en el aire, pero también generó mucha emoción.

A primera hora del viernes 5 de junio, Paramount Skydance publicó un comunicado en el que confirma el lanzamiento de un nuevo estudio: Paramount Games Studio, que unifica a los equipos existentes de la compañía. El anuncio confirmó que el primer proyecto de la compañía se mostraría en el Summer Game Fest 2026.

Dicho y hecho, durante la transmisión en vivo se compartió el primer adelanto oficial de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. El trailer en cuestión es CGI, y sólo muestra una alcantarilla oscura y algunas imágenes fuera de contexto.

Lamentablemente, el trailer es muy escueto en detalles y no se compartió gameplay. Tampoco hay información sobre la disponibilidad de este nuevo título, así que se desconoce cuándo llegará a tiendas. Eso sí, se podrá comprar tanto en consolas como en PC.

De igual forma, se dio a conocer que PlatinumGames, prestigioso estudio detrás de Bayonetta, NieR: Automata, Ninja Gaiden 4 y otros aclamados títulos de acción, están a cargo de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. A continuación, puedes ver el primer avance oficial:

¿De qué trata The Last Ronin?

Para los no iniciados, vale la pena recordar que The Last Ronin es una miniserie de cómics de las Tortugas Ninja que muestra un futuro distópico en el que sólo uno de los hermanos queda con vida, quien utilizará las armas de sus familiares caídos para luchar contra el crimen.

“En una Nueva York futura, devastada por la guerra, una tortuga superviviente se embarca en una misión aparentemente imposible en busca de justicia para la familia que perdió”, se lee en la sinopsis oficial.

PlatinumGames es el responsable de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Pero dinos, ¿te emociona este proyecto de Paramount Games Studio y PlatinumGames? Déjanos leerte en los comentarios.

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