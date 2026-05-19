SQUARE ENIX sigue preparando el camino para el estreno de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales y acaba de liberar un nuevo demo para todos los jugadores interesados. La compañía confirmó que ya está disponible el llamado Prologue Demo, una versión que permite probar parte de esta aventura con estilo HD-2D antes de su lanzamiento oficial.

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La noticia llegó junto con un nuevo trailer lleno de magia, enemigos y escenarios coloridos. El video muestra varios de los peligros que Elliot deberá superar durante su viaje. También deja ver más de las mecánicas de combate y exploración que tendrá esta propuesta.

El nuevo demo de The Adventures of Elliot ya está disponible

El Prologue Demo ya puede descargarse desde las tiendas digitales de las diferentes plataformas donde estará disponible el juego. Una de las mejores noticias es que el progreso guardado podrá transferirse a la versión completa. Así, los jugadores podrán continuar su aventura desde donde la dejaron.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ha llamado la atención desde su presentación gracias a su apartado visual HD-2D. Este estilo combina escenarios tridimensionales con sprites clásicos, algo que se volvió muy popular gracias a otros proyectos recientes de SQUARE ENIX.

El nuevo trailer también deja ver criaturas fantásticas, combates dinámicos y distintos entornos que Elliot deberá recorrer. Todo apunta a que será una aventura enfocada en la exploración y el descubrimiento.

Aquí puedes ver el avance:

¿Qué es The Adventures of Elliot: The Millennium Tales?

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales es un RPG de acción desarrollado por SQUARE ENIX. El juego apuesta por una experiencia de fantasía con combates en tiempo real y una fuerte inspiración en los títulos clásicos del género.

La aventura sigue a Elliot, un joven que deberá atravesar distintos peligros mientras explora un mundo lleno de secretos y criaturas mágicas. El juego también destaca por su dirección artística y su mezcla entre nostalgia y tecnología moderna.

Además del combate, el título promete zonas amplias para explorar, retos ambientales y una narrativa enfocada en el viaje del protagonista. El demo actual sirve como una pequeña muestra de lo que ofrecerá la experiencia completa.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales debutará el próximo 18 de junio en consolas PlayStation, Xbox y Nintendo, además de PC.

¿Piensas probar el nuevo demo de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales? ¿Crees que este RPG pueda convertirse en uno de los títulos más llamativos del año? Cuéntanos en los comentarios.

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