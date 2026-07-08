Nintendo Switch 2 sigue sumando apoyo de importantes desarrolladoras, y todo apunta a que otro popular juego de conducción está listo para unirse a su catálogo. Después de meses de rumores sobre nuevos ports para la consola, una nueva filtración revela que The Crew Motorfest estaría muy cerca de confirmarse oficialmente y que su lanzamiento ocurriría antes de lo esperado.

La información proviene de uno de los filtradores más confiables de la industria, por lo que muchos jugadores ya dan por hecho el anuncio. Sin embargo, además de la supuesta fecha de estreno, también se reveló un detalle que seguramente volverá a dividir a la comunidad de Nintendo.

The Crew Motorfest llegaría a Nintendo Switch 2 en octubre

De acuerdo con el reconocido filtrador Billbil-kun, Ubisoft anunciará pronto la versión de The Crew Motorfest para Nintendo Switch 2. Según su reporte, el exitoso juego de carreras de mundo abierto debutará en la consola el próximo 30 de octubre.

La filtración también señala que el título tendrá un precio de $50 USD. Esto lo colocaría como una opción más accesible que otros lanzamientos recientes de la compañía, aunque todavía falta conocer su precio oficial para México y otros mercados.

The Crew Motorfest debutó originalmente en 2023 y rápidamente se convirtió en uno de los juegos de conducción más exitosos de Ubisoft gracias a su enorme mapa inspirado en la isla de O’ahu, Hawai, una gran variedad de vehículos y constantes actualizaciones con nuevo contenido.

Su llegada a Nintendo Switch 2 permitiría que más jugadores disfruten de la experiencia tanto en modo portátil como conectado al televisor, algo que podría resultar muy atractivo para los fans de los juegos de carreras.

La versión física sería una Game-Key Card

No todas las noticias serían positivas. Billbil-kun también asegura que la edición física de The Crew Motorfest para Nintendo Switch 2 se distribuirá como una Game-Key Card.

Esto significa que el cartucho no incluirá todos los datos del juego y será necesario descargar la mayor parte del contenido desde Internet para poder jugar. Se trata del mismo formato que Nintendo y varios distribuidores han utilizado en otros lanzamientos recientes de Switch 2.

Las Game-Key Card han generado críticas entre coleccionistas y jugadores que prefieren tener los juegos completos en formato físico, por lo que este detalle podría convertirse en uno de los temas más comentados cuando Ubisoft haga oficial el anuncio.

Por ahora habrá que esperar la confirmación de Ubisoft para conocer todos los detalles de esta versión y descubrir si incluirá mejoras específicas para Nintendo Switch 2.

¿Te gustaría jugar The Crew Motorfest en Nintendo Switch 2? ¿Las Game-Key Card afectan tu decisión de comprar un juego en formato físico? Cuéntanos en los comentarios.

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