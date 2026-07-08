A pesar de tener 40 años sobre sus espaldas, Dragon Ball aún es inmensamente popular en todo el mundo y son millones los fanáticos que siempre esperan nuevas aventuras de Goku y compañía. El futuro sin Akira Toriyama es incierto, pero uno de los videojuegos favoritos de la comunidad dio un breve vistazo a la próxima gran historia de la serie.

Hablamos de Dragon Ball Xenoverse 2, el RPG de acción que vio la luz del día en 2016. Esta secuela logró construir una de las fanaticadas más fieles de toda la saga, lo que le permitió permanecer vigente y recibir contenido regular, como nuevos luchadores y expansiones narrativas, durante casi una década.

Para o para mal, el ciclo del proyecto de Dimps y Bandai Namco llegó a su final a principios de julio. Si bien los jugadores ya no deberían esperar actualizaciones significativas, al menos el último DLC mostró lo que está por venir en la próxima historia inédita de la franquicia.

Video relacionado: Juegos de Dragon Ball ordenados del Peor al Mejor

Última expansión de Dragon Ball Xenoverse 2 da un adelanto de la secuela

Bien dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla; tal como se prometió, el Capítulo 4 de la Future Saga se estrenó oficialmente el 8 de julio de 2026. Este contenido descargable muestra la conclusión definitiva de la narrativa original del juego de lucha.

La expansión de Dragon Ball Xenoverse 2 muestra cómo nuestro Patrullero del Tiempo une fuerzas con Goku y el resto de sus aliados para enfrentarse al antagonista principal: Fu, quien intenta usar los cristales del tiempo para alterar la realidad y hacer el mal. Antes de continuar, destacamos que, obviamente, habrá spoilers importantes del final del DLC.

El Capítulo 4 concluye con la derrota de Fu, quien se da cuenta de su error y se une al bando de los buenos. La historia también presenta a Goku Ultra Supervillano Sofocado, la nueva transformación del guerrero Saiyajin que, como su nombre indica, combina el poder del Ultra Instinto con las cualidades de la energía oscura de Fu.

En la escena postcréditos de Dragon Ball Xenoverse 2, se nos muestra que Fu posee una réplica del anillo del tiempo que tiene suficiente energía para hacer un viaje temporal más. Es así como el antiguo villano decide dar un breve vistazo al futuro, lo que permite ver a West City, el escenario en el que se ambientará parte de la campaña de la secuela.

Fu comenta que “el peor escenario ya pasó” y que el futuro se ve nuevo y muy emocionante. Todo esto mientras se muestran imágenes de Dragon Ball Xenoverse 3, la nueva entrega de la franquicia que debutará el próximo año.

Aunque este adelanto es muy escueto y no revela nuevos detalles, sí confirma que las historias de ambos juegos están, hasta cierto punto, conectadas. Y sí, es un gran cierre para el juego de 2016 y una forma orgánica de invitar a los jugadores a probar el título que debutará en 2027.

El final del Capítulo 4 de Future Saga de Dragon Ball Xenoverse 2 conecta con la trama de Xenoverse 3

Dragon Ball Xenoverse 3 tendrá mucho contenido narrativo

Recordemos que la secuela se ambienta 1000 años después de los eventos del manga y anime original, así que la trama no girará alrededor de Goku y sus amigos; sin embargo, el más reciente adelanto oficial confirma que personajes clásicos e incorporaciones relativamente recientes, como Bulma y Gamma 1, harán acto de presencia.

De igual forma, los peleadores originales aparecerán en forma de habilidades que el nuevo protagonista podrá emplear durante los enfrentamientos. Aún hay muchos detalles sobre la narrativa que permanecen como un misterio, pero ya sabemos que los jugadores formarán parte del equipo conocido como Great Saiya Squad.

En una entrevista anterior, Masayuki Hirano, productor de Dragon Ball Xenoverse 3, confirmó que la nueva entrega presentará una robusta experiencia narrativa para un jugador y un componente online. De acuerdo con el desarrollador, la campaña principal ofrecerá hasta 30 horas de contenido.

La historia de Dragon Ball continuará en 2027 con Xenoverse 3, el nuevo videojuego de la franquicia

Pero dinos, ¿qué opinas de la escena post créditos? ¿Esperas la secuela? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Dragon Ball Xenoverse.

Video relacionado: Dragon Ball Xenoverse 2: Video Reseña

Fuente