La inteligencia artificial sigue ganando terreno en la industria del entretenimiento. Cada vez más herramientas prometen acelerar la producción de ilustraciones, animaciones y diseños. Sin embargo, no todos los creativos están convencidos de que la tecnología pueda reemplazar el talento humano. Uno de ellos es Yoshitaka Amano, el icónico artista detrás de la identidad visual de Final Fantasy, quien compartió una contundente reflexión sobre el futuro del arte.

Durante una entrevista en Anime Expo, Amano dejó claro que no considera a la IA un enemigo. Aun así, cree que existe una diferencia imposible de ignorar entre una máquina y un artista: la capacidad de crear algo completamente original.

Yoshitaka Amano cree que la creatividad humana no puede reemplazarse

Amano explicó que ve la inteligencia artificial como una herramienta útil, pero no como una fuente de creatividad genuina.

Según el artista, “la IA no puede crear de cero a uno”, una forma de expresar que las máquinas todavía dependen del trabajo previo realizado por personas. Incluso señaló que quizá dentro de 100 años la situación cambie, pero hoy únicamente los seres humanos pueden dar origen a ideas verdaderamente nuevas.

Esta filosofía también guía ZAN, su nuevo proyecto animado basado en la novela ilustrada Deva Zan, publicada en 2013. A diferencia de otras obras en las que colaboró, como Final Fantasy, Vampire Hunter D o Angel’s Egg, Amano aseguró que esta producción le permite trabajar con total libertad creativa.

Las imperfecciones son parte del arte, afirma el creador

Otro de los puntos que más llamó la atención fue su defensa de la animación dibujada a mano. Para Amano, las imperfecciones no representan errores, sino una muestra de la humanidad detrás de cada obra.

Aunque ZAN combinará técnicas tradicionales con herramientas digitales para algunos fondos, el proyecto apostará principalmente por la animación hecha a mano. El director ejecutivo de Yoshitaka Amano Inc., Hiroaki Ikegami, reveló que se tratará de una miniserie y que su producción tomará entre 2 y 3 años, un periodo habitual para este tipo de trabajos.

Lejos de pensar que la animación tradicional pertenece al pasado, Amano considera que las nuevas generaciones pueden descubrir este estilo como algo completamente nuevo. En su opinión, muchos jóvenes nunca han tenido un contacto profundo con este tipo de producciones, por lo que no la perciben como nostalgia, sino como una experiencia fresca.

El artista también habló sobre las adaptaciones y aseguró que trasladar una obra de un medio a otro siempre implica transformarla. Para él, una historia no debe copiarse exactamente al pasar del manga a la animación, sino adaptarse a las características del nuevo formato.

Finalmente, Amano dejó claro que su intención no es enviar mensajes específicos al público. Su objetivo es simplemente crear arte y permitir que cada persona encuentre su propio significado. En tiempos donde la eficiencia y la automatización dominan muchas conversaciones, el legendario ilustrador mantiene una postura firme: el verdadero valor del arte está en la huella humana, incluso cuando esa huella incluye errores e imperfecciones.

¿Qué opinas de la postura de Yoshitaka Amano sobre la inteligencia artificial? ¿Crees que la IA podrá reemplazar la creatividad humana algún día?

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