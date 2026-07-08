En ocasiones, XBOX Game Pass recibe lanzamientos sorpresa que añaden mucho valor a su catálogo. Si eres uno de sus usuarios, debes saber que esto acaba de ocurrir. Sin previo aviso, Microsoft añadió a su servicio un aclamado título que conquistó a miles de jugadores de PC.

Se trata de un juego de terror que debutó en 2024 y que, al instante, se ganó la aprobación de muchos jugadores de Steam. Para muestra están sus miles de reseñas extremadamente positivas que lo convierten en una gran adición para XBOX Game Pass y PC Game Pass.

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Buckshot Roulette, juego viral de terror, llegó por sorpresa a XBOX Game Pass

Microsoft anunció hace poco los juegos que llegarán a XBOX Game Pass durante la primera mitad de julio. La buena noticia es que guardó un as bajo la manga que acaba de revelar: Buckshot Roulette se unió por sorpresa al catálogo del servicio de suscripción.

En caso de que no lo sepas, el título de Mike Klubnika y CRITICAL REFLEX se volvió inmensamente popular con su estreno en Steam. Su concepto simple y siniestro también lo hizo muy exitoso entre los creadores de contenido

Buckshot Roulette es un juego de terror psicológico con elementos de estrategia. Su jugabilidad se basa en la peligrosa ruleta rusa, pero propone una versión más siniestra. En lugar de arriesgar la vida con un revólver, los participantes utilizan una escopeta en partidas donde todo está en juego.

Debido a su simpleza y peculiar propuesta, el título recibió más de 106,000 reseñas positivas en Steam, y muchos lo consideran uno de los mejores juegos independientes de 2024.

Ahora, los jugadores de XBOX también pueden disfrutarlo, pues debutó hoy en XBOX Series X|S y XBOX One. Buckshot Roulette cuesta sólo $29 MXN, pero también es posible disfrutarlo sin costo adicional por medio de XBOX Game Pass.

El aclamado título de terror llegó por sorpresa a XBOX Game Pass

El título se unió al catálogo del servicio para consola y PC. Además, forma parte del programa XBOX Play Anywhere, así que basta con comprarlo en una plataforma para jugarlo en ambas. Por si fuera poco, se puede disfrutar por medio de XBOX Cloud Gaming, servicio de juego en la nube.

¿Qué ofrece Buckshot Roulette?

En cada partida de Buckshot Roulette, los jugadores arriesgan literalmente todo, pues pueden obtener la victoria o morir al instante en una versión renovada de la ruleta rusa. El objetivo principal es sobrevivir el mayor número de rondas posibles, pero se necesitará más que estrategia para lograrlo.

Al inicio de cada enfrentamiento, una escopeta se carga con una combinación aleatoria de cartuchos. Los jugadores deben decidir si disparar contra sus rivales o contra sí mismos, siempre intentando deducir si hay munición real o cartuchos sin proyectil.

Un juego siniestro donde hay que apostarlo todo para ganar

Además de recurrir a su buena suerte para ganar, los jugadores también podrán usar diversos tipos de objetos que aparecerán a lo largo de la partida. Sirven para obtener información sobre los cartuchos, cambiar los turnos, manipular el arma y otras acciones que otorgan un poco de ventaja.

Buckshot Roulette fue elogiado por su atmósfera oscura y sus partidas llenas de tensión, que se pueden disfrutar en solitario o en un modo de hasta 4 jugadores.

¿Qué otros juegos llegarán pronto a XBOX Game Pass?

Buckshot Roulette fue un lanzamiento sorpresa para el servicio que se suma a la atractiva lista de novedades confirmadas para la primera mitad de julio. Como te informamos recientemente, XBOX Game Pass recibirá 10 títulos más, entre los que destaca Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 y la versión 1.0 de Palworld.

Además, juegos como Gears of War: Reloaded ahora estarán disponibles para más usuarios, pues se podrá disfrutar con una suscripción Premium. Abajo está la lista de títulos confirmados que llegarán al servicio en los próximos días:

Ultimate:

Ascend to Zero (13 de julio)

Premium:

Winds of Arcana: Ruination (hoy)

Gears of War: Reloaded (9 de julio)

Tamashika (9 de julio)

PBA Pro Bowling 2026 (14 de julio)

Quarantine Zone: The Last Check (15 de julio)

Mavrix by Matt Jones (16 de julio)

FixForce (17 de julio)

The Planet Crafter (21 de julio)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (21 de julio)

PC:

Fogpiercer (17 de julio)

En esta página encontrarás todas las noticias sobre Xbox Game Pass.

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