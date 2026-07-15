PlayStation Plus te dejará jugar “gratis” un atractivo exclusivo de PS5, un juegazo de Ubisoft, más clásicos de PS2 y otros títulos muy prontoPor Daniel Laguna el
Más atractivas novedades llegarán al servicio de Sony este mes
PlayStation Plus se ha consolidado como una de las mejores opciones para disfrutar videojuegos por un simple motivo: cada que renueva su catálogo recibe novedades muy atractivas para todos los gustos. Julio no será una excepción, pues Sony acaba de confirmar la llegada de 9 títulos que los suscriptores podrán disfrutar sin costo adicional.
Entre las novedades más llamativas está un aclamado exclusivo para PS5 inspirado en la cultura japonesa, un juegazo de Ubisoft que recibió infinidad de elogios, una atractiva selección de títulos clásicos para los jugadores nostálgicos y más sorpresas.
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Rise of the Ronin y más juegos llegarán a PlayStation Plus muy pronto
Los usuarios del servicio de suscripción podrán disfrutar muy pronto Rise of the Ronin, exclusivo de PS5 desarrollado por Team Ninja. Es un RPG de acción de mundo abierto ambientado en el Japón del siglo XIX. Fue bien recibido por su ambientación y su sistema de combate.
PlayStation Plus también ofrecerá “gratis” Avatar: Frontiers of Pandora, título de acción y aventura basado en la popular franquicia cinematográfica de James Cameron. El título de Ubisoft recibió reseñas muy positivas por su asombroso aspecto visual y su gameplay, que permite explorar Pandora como un Na’vi.
Otros juegos que sumarán bastante valor al catálogo del servicio son Dying Light y Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, el juego de supervivencia de Techland y el beat ’em up en 2D de Digital Eclipse, respectivamente. Los indies también están presentes en las novedades con Citizen Sleeper 2: Starward Vector, secuela que fue muy bien recibida.
Entre la nueva selección de títulos clásicos, están Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy, juego de acción y ciencia ficción de Midway Games, y Fahrenheit, reconocido título de Quantic Dream. Abajo está la lista de juegos que llegarán a PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) el próximo 21 de julio:
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Rise of the Ronin
- Firefighting Simulator: Ignite
- Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind
- Dying Light
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Snow Bros. Wonderland
- Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy
- Fahrenheit
Los juegos mensuales de PlayStation Plus ya están disponibles
Adicionalmente, el servicio de suscripción para PS5 y PS4 ya recibió los juegos mensuales de julio, que están disponibles para los usuarios Essential, Extra y Premium (Deluxe). El título que encabeza la lista es Call of Duty: Modern Warfare III, una de las entregas más recientes y criticadas de la saga de Activision y XBOX.
Adicionalmente, los suscriptores pueden descargar sin costo adicional el RPG For the King II y CrossCode, un juego independiente con excelentes críticas por parte de la prensa y los jugadores. Estos títulos se podrán conseguir hasta el 3 de agosto.
- Call of Duty: Modern Warfare III (PS5 y PS4)
- For the King II (PS5 y PS4)
- CrossCode (PS5 y PS4)
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