Tal como se prometió sin mucha antelación, el martes 9 de junio se llevó a cabo una nueva edición del Nintendo Direct. Durante el evento, se mostraron un montón de avances de juegos third-party y videojuegos exclusivos que llegarán a las consolas híbridas de la compañía en 2026 y más allá. Y sí, The Duskbloods hizo acto de presencia.

Aunque los fanáticos estarán felices de saber que el proyecto de FromSoftware sigue en pie, la realidad es que el más reciente trailer dejó mucho que desear. Y sí, hay quienes temen lo peor y creen que habrá un retraso que mueva la fecha de lanzamiento para el próximo año.

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The Duskbloods tendrá una sesión de prueba este verano

El esperado soulslike desarrollado por los maestros del género fue uno de los primeros videojuegos que se mostraron durante la presentación inicial del Nintendo Switch 2 a principios de 2025. En aquel entonces, se informó que el lanzamiento estaba previsto para algún momento de este año.

Muchos esperaban que FromSoftware confirmara la fecha de lanzamiento de The Duskbloods durante el Nintendo Direct de esta semana. Tristemente, hay noticias muy decepcionantes al respecto.

En efecto, el juego de fantasía oscura hizo acto de presencia durante el evento de la compañía japonesa; sin embargo, solamente se compartió un avance de apenas 1 minuto que se limitó a mostrar escenas enfocadas en la narrativa. Así es, ni siquiera se compartió nuevo gameplay.

Lamentablemente, el más reciente trailer de The Duskbloods tampoco incluyó una fecha de lanzamiento, por lo que los fanáticos aún deberán esperar para conocer cuándo podrán hincarle el diente. Eso sí, los desarrolladores confirmaron que el debut sigue previsto para 2026.

Aunque se desconoce cuándo llegará este título multijugador PvPvE a las tiendas de todo el mundo, FromSoftware confirmó que realizará una prueba de red cerrada en algún punto del verano. Los detalles sobre cuándo será y los requisitos necesarios para formar parte de esta iniciativa aún son desconocidos.

A continuación, compartimos el nuevo trailer oficial de este exclusivo de Nintendo Switch 2:

Los fanáticos están decepcionados y arremeten contra FromSoftware

Naturalmente, la ausencia de novedades sustanciales decepcionó a muchos jugadores que esperaban conocer la fecha de lanzamiento y más detalles sobre este proyecto de acción y aventuras. El enojo fue palpable en la sección de comentarios del Nintendo Direct y el trailer oficial.

Y sí, algunos miembros de la comunidad temen que The Duskbloods sufra un retraso de último minuto y mueva su debut hasta 2027, lo que ciertamente tendría sentido al considerar lo saturado que está el calendario de estrenos para la segunda mitad de este año.

“Este juego se retrasará para el próximo año porque ya estamos en junio y aún no hay una fecha de lanzamiento”, comentó un fan triste. “¿Cómo es posible que realizarán pruebas en 2 meses y aún no nos hayan mostrado ningún gameplay?”, dijo otro jugador. “El anuncio pudo ser un email”, comentó un tercero.

Jugadores están molestos porque The Duskbloods no confirmó su fecha de lanzamiento durante el Nintendo Direct

Pero dinos, ¿crees que el exclusivo podría retrasarse hasta 2027? Déjanos leerte en los comentarios.

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