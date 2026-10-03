Hay aventuras que comienzan con una misión aparentemente sencilla y terminan convirtiéndose en una lucha contra fuerzas capaces de cambiar el destino de toda una civilización. Eso es justamente lo que propone Elta: Defy All Gods, el nuevo proyecto de Afterburner Studios, equipo responsable de Dreamscaper.

La propuesta combina combates cuerpo a cuerpo, plataformas y exploración con una ambientación de ciencia ficción bastante particular. Además, no tendrás que esperar demasiado para descubrir si esta mezcla funciona, pues ya existe una versión que puedes probar sin costo.

Una misión que pondrá a prueba tus habilidades

En Elta: Defy All Gods tomarás el papel de un monje guerrero perteneciente a una civilización nómada que lleva siglos exiliada de su mundo natal. Elegido por su pueblo, emprenderás una misión para encontrar a su dios perdido y recuperar un lugar donde tu gente pueda vivir.

El problema es que terminarás varado en un planeta hostil, donde tendrás que abrirte paso entre enemigos y peligros mientras buscas una manera de regresar a casa. Incluso, en el camino encontrarás a un compañero muy importante: un ser con forma de dragón llamado Elta.

Tu objetivo será recuperar sus antiguos poderes para que ambos puedan enfrentarse a los dioses corruptos que dominan estos mundos.

Aquí puedes ver un poco del demo del juego:

Golpes, magia y mucha movilidad

El sistema de combate apuesta por enfrentamientos dinámicos en los que podrás cambiar entre 3 posturas de artes marciales para adaptarte a cada situación. También podrás romper las defensas de tus enemigos, acumular energía y utilizar poderosos ataques mágicos.

Por si fuera poco, habrá remates inspirados en series de anime para acabar con los rivales que sobrevivan a tus ataques.

La exploración tendrá un peso importante gracias a 3 grandes mundos de ciencia ficción y fantasía, donde encontrarás templos abandonados, ruinas industriales, secretos y coleccionables.

Conforme avances también desbloquearás nuevas técnicas de combate y tecnologías para desplazarte por lugares que antes eran inaccesibles. Elta, por su parte, evolucionará junto contigo y obtendrá diferentes habilidades elementales.

Ya puedes probar el juego completamente gratis

Elta: Defy All Gods llegará el 2 de febrero de 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam.

La buena noticia es que Afterburner Studios y Focus Entertainment ya pusieron a disposición de los jugadores un demo en todas las plataformas anunciadas, así que puedes darle una oportunidad antes de decidir si esta aventura merece un lugar en tu lista.

¿Te llama la atención esta combinación de acción, plataformas y ciencia ficción? ¿Le darás una oportunidad al demo de Elta: Defy All Gods? Cuéntanos en los comentarios.

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