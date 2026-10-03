Cuando Monster Hunter Wilds debutó en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, una de las mayores conversaciones alrededor del título no estuvo relacionada con sus monstruos ni con su enorme mundo.

El rendimiento fue uno de los puntos que más críticas recibió, al grado de que CAPCOM tuvo que trabajar constantemente en actualizaciones para mejorar la experiencia. Y es que llevar su ambiciosa propuesta al RE Engine no fue precisamente sencillo.

Con el paso de los meses, el estudio consiguió realizar diferentes ajustes, pero todavía quedaba una pregunta para muchos jugadores: ¿cómo demonios funcionaría un juego así en Nintendo Switch 2?

CAPCOM tuvo que analizar cada detalle

La respuesta llegó gracias a Genki Sunano, productor de Monster Hunter Wilds, quien explicó en una nueva entrevista que adaptar el juego a la consola de Nintendo fue un proceso “doloroso” y, en algunos momentos, aparentemente interminable.

De acuerdo con el desarrollador, Monster Hunter Wilds está repleto de elementos que debían ser evaluados individualmente. El equipo tuvo que determinar qué partes de la experiencia debían conservarse intactas y cuáles podían modificarse para conseguir un mejor desempeño:

“Wilds está repleto de una enorme cantidad de elementos, así que tuvimos que evaluar cuidadosamente los recursos y el procesamiento subyacente de cada uno para determinar qué debía conservarse y qué podía ajustarse sin cambiar la experiencia general”.

2026 será un gran año para Monster Hunter Wilds

Un trabajo prácticamente interminable

Sunano describió este proceso como una de las mayores dificultades para llevar el juego a Nintendo Switch 2, pues no se trataba simplemente de reducir algunos parámetros gráficos y dar por terminado el trabajo.

El equipo tuvo que tomar decisiones y realizar optimizaciones una por una con el objetivo de conseguir una experiencia portátil cómoda, pero sin perder aquello que hace que Monster Hunter Wilds se sienta como Monster Hunter Wilds:

“Fue este proceso minucioso y, en ocasiones, aparentemente interminable de tomar decisiones y optimizar una por una las cosas que demostró ser uno de nuestros mayores desafíos”, explicó el productor.

El resultado de todo este trabajo será especialmente interesante para quienes quieran disfrutar la cacería lejos del televisor, sobre todo considerando los problemas de rendimiento que el juego enfrentó originalmente en consolas más potentes.

Monster Hunter Wilds llegará a Nintendo Switch el próximo 4 de diciembre.

¿Crees que todo este esfuerzo permitirá que Monster Hunter Wilds tenga un desempeño sólido en Nintendo Switch 2? ¿Qué tanto estás esperando jugarlo en la consola de Nintendo? Cuéntanos en los comentarios.

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