Nintendo estuvo varios años preparando una de las funciones que más llaman la atención de su actual consola. Lo curioso es que para hacerlo tuvo que experimentar con el primer Switch y construir un prototipo que jamás habría podido convertirse en un producto comercial.

La compañía acaba de revelar nuevos detalles sobre el origen de GameChat, una de las principales novedades de Nintendo Switch 2, y la historia demuestra que algunas de sus ideas comenzaron mucho antes de que la consola tomara forma.

Todo comenzó cuando Switch 2 todavía ni siquiera existía

De acuerdo con un integrante del departamento de planificación y producción de Nintendo, el desarrollo de algunas funciones de Nintendo Switch 2 comenzó alrededor de 2020. En ese momento, el equipo ni siquiera sabía cómo sería la siguiente consola de la compañía.

Desde entonces, uno de los grandes objetivos fue integrar funciones de comunicación directamente con los videojuegos. La idea eventualmente se convertiría en GameChat, pero antes de llegar ahí Nintendo tuvo que descubrir si realmente era posible crear la experiencia que imaginaba.

El primer paso fue utilizar una PC como laboratorio. El equipo probó partidas mientras utilizaba chat de voz y video y, después de varios experimentos, descubrió que compartir la pantalla del juego podía ser una parte fundamental de la propuesta.

Pero había un problema bastante importante: una PC no podía reproducir exactamente lo que ocurriría en una consola.

Nintendo convirtió un Switch en un laboratorio

Para comprobar que GameChat funcionaría mientras los jugadores disfrutaban sus partidas, Nintendo decidió utilizar un kit de desarrollo basado en el Nintendo Switch original.

La consola no había sido diseñada para ejecutar simultáneamente un juego, chat de voz, videochat y transmisión de la pantalla. Por ello, el equipo colaboró con especialistas de firmware, servidores y cámaras para encontrar una solución.

La clave terminó estando en Quick Settings, la función que aparece al mantener presionado el botón HOME. Nintendo descubrió que podía aprovecharla para crear una interfaz de chat accesible en cualquier momento sin abandonar la partida.

Entonces apareció otro obstáculo: los recursos de Nintendo Switch no eran suficientes para ejecutar todas estas funciones al mismo tiempo.

La solución fue bastante peculiar. El equipo utilizó recursos disponibles únicamente en equipos de desarrollo y modificó la configuración del sistema de una manera que no habría sido viable para una consola comercial. Así nació un prototipo especial de Nintendo Switch capaz de ejecutar GameChat.

El experimento convenció a Nintendo

Cuando finalmente lograron hacer funcionar el prototipo, el equipo pudo probar GameChat mientras jugaba diferentes tipos de juegos. El resultado confirmó algo importante: la experiencia que habían visto en PC también funcionaba en una consola.

Nintendo comprobó que era posible cambiar entre el juego y el chat sin interrumpir la partida y que ambas actividades podían sentirse como una sola experiencia.

El equipo incluso comparó la idea con una especie de “sala común” donde las personas pueden reunirse sin necesidad de tener un motivo específico. Algunos pueden concentrarse en sus partidas mientras otros simplemente conversan.

Con esa prueba, Nintendo confirmó el valor de GameChat y pudo avanzar hacia su desarrollo completo. Desde entonces, el equipo continuó creando prototipos, haciendo pruebas y modificando la función hasta convertir aquella idea experimental en una característica de Nintendo Switch 2.

¿Qué te parece que Nintendo haya utilizado un Nintendo Switch modificado para probar GameChat? ¿Utilizas GameChat en la consola? Cuéntanos en los comentarios.

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