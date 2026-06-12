La tercera temporada de The Last of Us continúa tomando forma y acaba de sumar a una importante estrella de Hollywood. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fans no fue el actor elegido, sino el personaje que interpretará.

De acuerdo con nueva información de Deadline, Peter Sarsgaard se unirá al elenco de la exitosa adaptación de HBO como un personaje completamente original que nunca apareció en los videojuegos de Naughty Dog.

Peter Sarsgaard interpretará a un nuevo líder de los Serafitas

El reconocido actor Peter Sarsgaard, conocido por sus participaciones en producciones como The Batman, dará vida a Amon, un personaje creado específicamente para la serie.

Según los reportes, Amon será el líder de los Serafitas, la peligrosa secta religiosa que juega un papel fundamental en los acontecimientos de The Last of Us Part II.

Aunque todavía no se sabe cuánto tiempo aparecerá en pantalla, la introducción de este personaje sugiere que HBO planea profundizar mucho más en la historia y estructura interna de esta facción.

¿Quiénes son Los Serafitas en The Last of Us?

Los Serafitas son uno de los grupos más temidos del universo de The Last of Us. En los videojuegos son retratados como una comunidad extremista que rechaza la tecnología moderna y utiliza armas rudimentarias como arcos, martillos y cuchillos. También son conocidos por su brutalidad hacia quienes consideran enemigos o herejes.

En The Last of Us Part II, los jugadores conocen a Lev y Yara, dos jóvenes que son expulsados de la secta y terminan cruzando su camino con Abby.

Debido a la llegada de Amon, muchos fans creen que la serie aprovechará la oportunidad para explorar más a fondo los orígenes, creencias y conflictos internos de los Serafitas, algo que apenas fue mostrado en el juego.

Por los hechos de la Temporada 2, todo apunta a que la tercera temporada se enfocará principalmente en Abby y en los eventos paralelos a la historia de Ellie. Por esta razón, los Serafitas tendrán una presencia mucho más importante en comparación con las temporadas anteriores.

La incorporación de un líder propio para esta facción podría permitir que HBO construya nuevas historias y escenas exclusivas que complementen los acontecimientos vistos en los videojuegos sin alterar la narrativa principal. Eso sí, aún está por verse si eso sucede o si en realidad tienen otros planes.

Más actores importantes se suman a The Last of Us

Peter Sarsgaard no es la única incorporación destacada para la nueva temporada.

Recientemente también se confirmó la participación de Patrick Wilson como Jerry Anderson, el padre de Abby y una figura clave dentro de la historia, pese a que su presencia en el videojuego original es relativamente breve. Asimismo, Jason Ritter interpretará a Hanley, otro personaje creado exclusivamente para la adaptación televisiva y que formará parte de las fuerzas del WLF.

Con estos cambios, todo indica que HBO continuará expandiendo el universo de The Last of Us y ofreciendo nuevas perspectivas incluso para quienes ya conocen perfectamente la historia de los juegos. Solo falta ver que lo hagan tan bien como lo hicieron en la Temporada 1, la cual se ganó el cariño de la crítica, los fans y el público en general.

Y tú, ¿estás emocionado por la Temporada 3 de The Last of Us? Cuéntanos en los comentarios.

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