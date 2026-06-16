Los juegos de supervivencia siguen encontrando nuevas formas de destacar en un género muy competido. Algunos apuestan por la acción intensa, mientras que otros prefieren ofrecer experiencias relajadas centradas en la exploración y la creatividad. Ese es justamente el caso de The Planet Crafter, una propuesta que ha conquistado a miles de jugadores en PC y que pronto ampliará su alcance.

Después de varios años disponible en computadoras, el proyecto de Miju Games está listo para dar el salto a consolas con una versión que incluirá todas las características que hicieron popular al título.

The Planet Crafter ya tiene fecha de estreno en PlayStation 5 y Xbox Series

Miju Games confirmó que The Planet Crafter llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el próximo 21 de julio. Además, el juego también estará disponible desde su lanzamiento en Xbox Game Pass.

El título debutó originalmente en acceso anticipado para PC a través de Steam el 24 de marzo de 2022. Tras recibir múltiples actualizaciones y mejoras, alcanzó su versión completa el 10 de abril de 2024. Junto con el estreno en consolas, la desarrolladora también lanzará una versión para Microsoft Store.

Convierte un planeta muerto en un hogar para la humanidad

En The Planet Crafter los jugadores son enviados a un planeta hostil con una misión muy clara: volverlo habitable para los seres humanos.

Para lograrlo será necesario recolectar recursos, construir refugios, fabricar herramientas y desarrollar tecnología capaz de modificar las condiciones del entorno. El objetivo principal consiste en aumentar la temperatura, generar presión atmosférica y producir oxígeno hasta transformar por completo el ecosistema.

A medida que avanza el proceso de terraformación, el planeta comenzará a cambiar de forma visible. Primero aparecerán musgos e insectos, pero con el tiempo surgirán bosques completos y diversas formas de vida animal.

Aquí puedes ver el avance:

Un cooperativo para 8 jugadores y muchas opciones de personalización

Uno de los aspectos más atractivos de la experiencia es la posibilidad de jugar en línea con hasta 8 personas. Los jugadores podrán colaborar para construir bases más grandes, explorar zonas peligrosas y acelerar el proceso de terraformación.

La aventura también incluye mecánicas de supervivencia relacionadas con oxígeno, sed, temperatura y salud. Sin embargo, el enfoque principal está en la exploración y la construcción, ya que no existen enemigos tradicionales.

El juego ofrece varios niveles de dificultad, ajustes personalizados y un modo creativo para quienes prefieren construir sin preocupaciones. Además, incorpora naufragios generados de manera procedural que esconden recursos y recompensas especiales.

Con su mezcla de supervivencia, exploración y construcción, The Planet Crafter buscará conquistar a una nueva audiencia cuando llegue a consolas el próximo mes.

¿Planeas darle una oportunidad a The Planet Crafter en consolas? ¿Prefieres jugar este tipo de experiencias en solitario o con amigos? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente