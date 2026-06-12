Los videojuegos de The Walking Dead han explorado muchos géneros a lo largo de los años. Desde aventuras narrativas hasta experiencias de supervivencia, la franquicia ha probado diferentes caminos para conquistar a sus seguidores. Ahora, una nueva propuesta busca llevar el apocalipsis zombie a un terreno mucho más clásico y lleno de acción.

La buena noticia para los fans es que varios personajes emblemáticos de la serie volverán a reunirse para enfrentar hordas de caminantes y enemigos humanos en una aventura con estilo arcade.

The Walking Dead apuesta por la fórmula beat ’em up

Trailmark Games y el estudio Odaclick Game Studio, responsables de The Karate Kid: Street Rumble, anunciaron The Walking Dead: Streets of Survival, un nuevo juego de acción de desplazamiento lateral.

La propuesta llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC. Por ahora no tiene fecha de lanzamiento confirmada, aunque los jugadores de PC ya pueden probar el demo disponible en Steam.

La aventura está basada en el universo de la serie de AMC y permitirá controlar a personajes tan conocidos como Rick Grimes, Daryl Dixon y Michonne. Cada uno contará con habilidades, estadísticas y estilos de combate propios.

Rick utilizará su famoso revólver, Michonne hará uso de su katana y Daryl podrá atacar con su característica ballesta. El objetivo será abrirse paso entre enormes grupos de caminantes y miembros de Los Salvadores.

Aquí puedes ver el avance:

Revivirá la historia de All Out War

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que toma inspiración en la historia de All Out War, uno de los conflictos más importantes de la serie.

Los jugadores recorrerán ubicaciones conocidas como Alexandria, Hilltop y Sanctuary mientras enfrentan amenazas constantes. Además de los zombies, también tendrán que combatir contra personajes emblemáticos liderados por Negan.

Los desarrolladores prometen escenarios interactivos, peligros ambientales y momentos diseñados para recrear la tensión que caracteriza a la franquicia.

Jefes, desafíos y mucha rejugabilidad

El título incluirá combates contra jefes inspirados en algunos de los caminantes más recordados por los fans. Entre ellos aparece Winslow y el famoso Well Walker.

Por otro lado, Negan y Simon protagonizarán enfrentamientos especiales con varias fases que pondrán a prueba las habilidades de los jugadores.

La experiencia también ofrecerá distintos niveles de dificultad, un modo fácil opcional y sistemas pensados para incentivar múltiples partidas con cada personaje disponible.

Aunque todavía falta conocer su fecha de estreno, The Walking Dead: Streets of Survival ya llamó la atención gracias a su combinación de acción arcade, personajes populares y combates contra enormes hordas de enemigos.

¿Te gustaría ver más juegos de acción arcade basados en The Walking Dead? ¿Probarás el demo de The Walking Dead: Streets of Survival mientras esperas su lanzamiento? Cuéntanos en los comentarios.

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