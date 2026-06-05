¿Alguien recuerda que The Wolf Among Us 2 estaba en desarrollo? Es probable que muchos lo olvidaran por completo, pues la esperada secuela del título narrativo simplemente se perdió en el limbo y muchos creyeron que jamás vería la luz del día.

The Wolf Among Us 2 reaparece en el Summer Game Fest

Afortunadamente, y tras años de ausencia, el videojuego narrativo de Telltale Games finalmente dio señales de vida y reapareció con un nuevo adelanto oficial durante el Summer Game Fest 2026.

Saber que el proyecto sigue en pie es motivo suficiente para estar emocionado, pero durante la presentación se compartieron más sorpresas que seguramente elevarán el entusiasmo de los fanáticos que han esperado desde 2013 una continuación de la primera temporada.

Naturalmente, la historia continuará desde los acontecimientos de la entrega original. El trailer nos permitió ver una vez más a personajes icónicos, como Bigby Wolf y Bigby Wolf. Los detalles narrativos son escasos, pero se espera que los próximos adelantos indaguen más sobre el asunto.

The Wolf Among Us 2 es responsabilidad de Telltale Games, y contará con el apoyo de Warner Bros. Interactive Entertainment, PM Studios y DC Vertigo. Ahora bien, ¿cuándo estará disponible? Es una pregunta que aún carece de una respuesta totalmente satisfactoria, pero al menos ya hay una ventana de lanzamiento oficial.

En específico, la secuela llegará en algún momento de 2027. En caso de que los planes continúen según lo previsto, el estreno pondrá fin a una larga espera de más de una década.

The Wolf Among Us 2 ya tiene ventana de lanzamiento: 2027

The Wolf Among Us Remastered debutará en 2026

Aunque obviamente los fanáticos esperan la secuela sobre cualquier otra cosa, muy pronto tendrán un nuevo pretexto para revisitar la entrega original. Durante el Summer Game Fest 2026, se dio a conocer que la entrega original regresará con una versión mejorada.

The Wolf Among Us Remastered estará disponible a finales de este año, sin una fecha confirmada. El anuncio no entró en detalles sobre los aspectos que recibirán ajustes en el remaster, pero es fácil asumir que los gráficos tendrán un lavado de cara.

The Wolf Among Us Remastered se lanzará a finales de 2026

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