Los videojuegos chinos han ganado mucho terreno en la industria gracias al éxito de producciones que demostraron el enorme talento de los desarrolladores locales. Eclipse Glow Games quiere ser el próximo estudio de la región que conquiste a millones de jugadores de todo el mundo y planea hacerlo con Tides of Annihilation.

En caso de que no lo sepas, esta propuesta es un juego de acción y aventura inspirado en la leyenda artúrica. Es protagonizado por Gwendolyn, una guerrera que luchará contra poderosos caballeros espectrales para salvar a su familia. Durante gamescom 2026, pudimos darle otro vistazo a su atractivo gameplay.

Video relacionado: ¡El gaming ya es para ricos! El precio se salió de control

Tides of Annihilation muestró llamativo trailer en gamescom 2026

En Tides of Annihilation tendrás una importante misión: reconstruir Londres luego de una invasión que arrasó con toda la región. Gwendolyn es la última superviviente de la ciudad, así que tendrá que enfrentarse a amenazas de otro mundo y descubrir los secretos detrás de una realidad fragmentada.

Durante gamescom 2026, sus desarrolladores presentaron un nuevo avance protagonizado por la guerrera, quien podrá comandar un grupo de hasta 10 caballeros legendarios para pelear. Cada uno de ellos tendrá habilidades y destrezas únicas que, en conjunto, crearán estrategias diferentes para luchar.

El nuevo trailer deja claro que Eclipse Glow Games quiere sorprender con la calidad visual y artística de su juego, que en cada avance luce más pulido. Abajo puedes ver su nuevo video:

Protagonista de Tides of Annihilation ya tiene nueva actriz de voz

Tides of Annihilation sufrió algunos cambios en su reparto de actores y ahora sabemos que Angela Sant’Albano, actriz de Resident Evil Requiem, le dará vida a la protagonista del juego.

“Estoy sumamente emocionada —y profundamente honrada— de anunciar oficialmente que asumiré el papel de Gwendolyn en Tides of Annihilation”, declaró Sant’Albano en un comunicado. “Gwen es el tipo de heroína que me encanta. Tiene dudas sobre sí misma, se pregunta constantemente si es suficiente, pero se niega a que el miedo la paralice. Todo lo que hace está impulsado por el amor a su hermana y a su patria, y creo que eso es lo que hace que su fuerza se sienta tan humana”.

Esto ocurre luego de que Jennifer English, actriz reconocida por su trabajo en Baldur’s Gate 3 y Clair Obscur: Expedition 33, abandonará el papel de Gwendolyn por motivos de salud.

Angela Sant’Albano se unirá al juego chino luego de su trabajo en Resident Evil

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con nuestra cobertura de gamescom 2026.

Video relacionado: PlayStation por fin nos cobrará en pesos… pero hay una trampa

Fuente