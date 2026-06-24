Finalmente sucedió: tras años y meses de especulación, Rockstar Games confirmó el precio oficial de GTA VI y detalló el contenido de las 2 únicas ediciones que se venderán en noviembre. Los jugadores estarán tristes de saber que el título será más caro de lo que muchos esperaban, sobre todo en lo que respecta a su versión más completa.

Si bien la edición más “económica” dará acceso a la inmensa mayoría de la aventura, lamentablemente Take-Two Interactive bloqueó lo que parece ser contenido clave detrás de la Ultimate Edition, que tiene un costo poco accesible para muchos. Afortunadamente, hay una buena noticia para quienes de momento sólo pueden adquirir la Standard Edition.

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Es posible actualizar a la Ultimate Edition de GTA VI en cualquier momento

El precio de Grand Theft Auto VI fue tema de discusión por mucho tiempo. Los expertos y demás figuras prominentes de la industria predijeron que la compañía detrás de este ambicioso proyecto podría marcar un nuevo estándar en la industria de los videojuegos, tal como sucedió en 2020.

Y al final, el juego de mundo abierto sí está por encima del promedio. A primera del miércoles 24 de junio de 2026, Rockstar Games detalló el precio oficial y compartió más detalles sobre la aventura de Jason Duval y Lucia Campos. Es mejor que los jugadores preparen sus carteras, especialmente si desean desbloquear todo el contenido.

La Standard Edition de GTA VI será la opción más económica y estará disponible por $79.99 USD. Por su parte, la Ultimate Edition, que permite conseguir skins adicionales y material exclusivo, se vende por la exorbitante cantidad de $99.99 USD.

Precisamente, muchos jugadores consideran que Take-Two Interactive bloqueó detrás de una pared de pago mucho contenido que debería estar en la experiencia base, como el acceso a determinadas tiendas del mundo abierto. Hay quienes consideran que esas limitaciones son un castigo para quienes sólo quieren o pueden adquirir la versión más barata.

Si bien la situación dista de ser ideal, al menos hay una noticia positiva. En un comunicado de prensa, Rckstar Games informó que los jugadores que adquieran la Standard Edition de Grand Theft Auto VI podrán actualizar a la Ultimate Edition y pagar la diferencia en cualquier momento.

Esto quiere decir que los jugadores que no pueden hacerse con la versión más completa de GTA VI durante el lanzamiento en noviembre, al menos podrán conseguir el contenido exclusivo en una fecha posterior al actualizar su copia. Y en efecto, en la PS Store de PlayStation 5 podemos ver que la Ultimate Edition aparece como un DLC.

“La Actualización a la Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition también estará disponible para los propietarios de la edición estándar de Grand Theft Auto VI para comprarla por separado en cualquier momento”, comentó la compañía.

La actualización a la Ultimate Edition de Grand Theft Auto VI aparece como un DLC en la PS Store de PlayStation 5

¿Qué incluye la Ultimate Edition de Grand Theft Auto VI?

En general, el anuncio de los precios y el contenido de las ediciones de GTA VI generó mucho debate en redes sociales y dividió las opiniones de los fanáticos. Mientras algunos defienden el actuar de los desarrolladores, otros consideran que es un error bloquear el acceso a tiendas detrás de la versión más cara del sandbox.

La Ultimate Edition de Grand Theft Auto VI permitirá disfrutar la experiencia base como es de esperar, así como desbloquear vehículos especiales, armas personalizadas, atuendos para personalizar a la dupla protagónica, peinados exclusivos y mucho más.

A continuación, compartimos una lista con todo el contenido adicional que incluirá la versión más cara del videojuego de mundo abierto:

Buggy Vapid Dominator ’67 (Vehículo y Garaje) : Un monstruo del Mud Club que ofrece un manejo todoterreno impresionante para los bosques de Mount Kalaga y alrededores.

Colección de coches clásicos (encargo especial) : Localiza una variedad de coches clásicos abandonados y proyectos en curso y revitalízalos para devolverles su antiguo esplendor en este encargo especial del excéntrico coleccionista y reparador local, Wyman.

Electric Fang Tattoo (Estudio de tatuajes) : El estudio de tatuajes más emblemático de Stockyard, con más de 50 tatuajes exclusivos de Jason y Lucia. Abierto solo para quienes tengan la Ultimate Edition.

Estilo Vice City (Atuendos) : Ya sea junto a la piscina o uno al lado del otro, Jason y Lucia pueden lucir impecables con atuendos exclusivos, tatuajes y más.

Goodtime Gear (Atuendos) : – Una colección cápsula de ropa y accesorios inspirada en Macca el Caimán, el personaje de la exitosa serie de televisión del estado de Goodtime.

Ganado Retro Build (Modkit) : Inyecta algo de potencia y estilo clásico a la desgastada camioneta Vapid Ganado de Jason con modificaciones exclusivas.

One-Eyed Willie’s (Taller de Modificaciones) : Este taller en Lake Leonida se especializa en modificaciones todoterreno y arte automotriz pintado a mano. Solo disponible en la Ultimate Edition.

Revólveres Hawk y Little Morgan (Armas) : versiones para hombre y mujer de este potente revólver con el estilo clásico de Vice City.

Rideout Customs (Tienda de Modificaciones) : Transforma vehículos estándar en magníficas obras de arte con interiores detallados, llantas exquisitas y estilos extravagantes. Solo disponible con la Edición Ultimate.

Stock 305 (Tienda de ropa) : Crea looks únicos y exclusivos para Jason y Lucia en el destino principal de Stockyard para moda urbana de alta gama. Abierto solo para usuarios con la Ultimate Edition.

Salón de Sara (Peluquería) : Consigue estilos exclusivos para Jason y Lucia, lo que incluye barba para Jason y maquillaje y manicura para Lucia. Solo disponible con la Edición Ultimate.

Shitzu Squalo (embarcación) : perfecta para pescar en Gambit Bay y recoger capturas de todo tipo, esta Squalo de color rosa y azul degradado, atracada en Washington Beach, está preparada para mar abierto con una caja de armas cargada de explosivos.

Tienda de artículos ilegales PTT YOUNGIN$ (Recinto de pandillas) : Asalta el recinto de una de las pandillas más ruidosas y socialmente activas del sur de Vice City y escapa sano y salvo para conseguir artículos especiales y contrabando exclusivo.

Variantes personalizadas (armas) : pistolas personalizadas con grabados detallados para la pistola Girardi ES9 de Jason y la pistola Klose K17 de Lucia.

Vehículos de la casa segura de Jason (Vehículo) : cambia de marcha y disfruta del sol en una motocicleta Dinka Enduro con un toque militar o en un kayak Crest.

‘95 Grotti Cheetah (Vehículo): El icónico deportivo de Grotti de mediados de los 90 y homenaje a Shore Drive.

GTA VI: Ultimate Edition incluirá mucho contenido exclusivo que sólo estará disponible en dicha versión

A pesar de la reacción negativa de un sector de la comunidad, la postura de Rockstar Games era de esperar. De hecho, los analistas de la industria predijeron correctamente que la compañía apostaría por las ediciones especiales para obtener mayores ingresos por cada copia de GTA VI.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de los precios? ¿Planeas adquirir la Ultimate Edition en el lanzamiento o actualizarás a esa versión en una fecha posterior? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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