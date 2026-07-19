La comunidad de jugadores latinos ha demostrado ser una parte importante de Pokémon GO y este año consentirá a los de México, pues el próximo gran evento del juego se llevará a cabo en el corazón del país.

En múltiples ocasiones México ha formado parte de la historia de Pokémon GO como país destacado en ciertos eventos y hasta con lanzamientos de criaturas que sólo pueden conseguirse en esta región, pero casi nunca es la sede de uno de los eventos más importantes que se celebran en el juego de manera anual.

No obstante, esto cambiará en 2026, pues Scopely Explore anunció esta semana que la Ciudad de México será una de las ciudades en las que tendrá lugar el Área Silvestre 2026.

¿Cuándo se celebrará el Área Silvestre 2026 en México?

El equipo del juego otrora conocido como Niantic, dio a conocer los primeros detalles de la nueva iteración del Área Silvestre, que, a diferencia de los años pasados, se llevará a cabo en 2 ciudades: Sendai, Japón, y la Ciudad de México, México.

“¡Celebren la impresionante naturaleza y la rica historia de la región de Tohoku, o disfruten de las vibrantes calles y la rica cultura de la capital de México!”, se lee en la publicación de Scopely Explore, que acompañó con una postal que presume el Palacio de Bellas Artes.

Pokémon GO traerá el Área Silvestre 2026 a México en noviembre (imagen: Scopely Explore)

El Área Silvestre se considera como el tercer evento anual más importante del juego, sólo por debajo del GO Fest y el Tour de Pokémon GO, y ofrece grandes bonus, como la aparición de Pokémon muy fuertes y difíciles de capturar en estado salvaje, así como debuts de criaturas Gigantamax y una probabilidad potenciada de Pokémon variocolor o shiny (para jugadores que compraron boleto para el evento, ya sea presencial o global).

Scopely Explore hizo el anuncio para que los jugadores se preparen con meses de antelación, ya que el evento está agendado del 6 al 8 de noviembre de 2026, por lo que no compartió detalles de apariciones o bonus del evento, pero prometió que dará a conocer esta información durante la próxima temporada del juego, al mismo tiempo que hablará de la disponibilidad de las entradas.

Si no puedes ir, no te preocupes, que como es costumbre se celebrará en el juego una versión del evento que todos los jugadores podrán disfrutar sin importar donde vivan. El Área Silvestre de Pokémon GO: Global se llevará a cabo precisamente un fin de semana después: el 14 y el 15 de noviembre.

Por otro lado, te recordamos que The Pokémon Company tiene preparado otro evento para los fans de Pokémon en México, Pokémon Día Radiante, que ofrecerá una gran variedad de actividades que podrán disfrutarse en familia el 8 y 9 de agosto en Toreo Parque Central, Ciudad de México.

¿Qué es lo que más esperas del Área Silvestre de Pokémon GO en México? Cuéntanos en los comentarios.

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