XBOX Game Pass se caracteriza por su catálogo en constante rotación, por lo que básicamente todas las semanas recibe uno o varios juegos; sin embargo, eso también significa que algunas experiencias ceden su lugar. Los jugadores deben prepararse, pues próximamente 8 títulos dejarán de estar disponibles sin costo extra en el servicio.

Microsoft ya reveló la lista preliminar de los videojuegos que abandonarán la librería de su programa de suscripción a mediados de octubre. Lo peor es que se incluyen propuestas muy queridas por la comunidad, lo que engloba a uno de los mejores y más exitosos lanzamientos de 2025.

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Clair Obscur: Expedition 33 y otros juegos abandonarán XBOX Game Pass en octubre

La compañía actualizó su sección “abandonarán pronto”, así que ya sabemos que 8 juegos tienen los días contados en el servicio de paga. Es probable que se añadan más títulos en las próximas semanas, así que deberemos estar atentos. Al menos por ahora, la lista incluye experiencias muy importantes.

Sin duda, la pérdida más relevante de este mes es Clair Obscur: Expedition 33, el aclamado y exitosísimo RPG desarrollado por Sandfall Interactive. Este título recibió calificaciones casi perfectas, lo que le permitió ganar el GOTY en The Game Awards 2025 y otras premiaciones. Además, fue un éxito con más de 8 millones de copias vendidas.

El videojuego de rol fue un estreno de día 1, lo que significa que se lanzó directamente en XBOX Game Pass Ultimate en abril de 2025. Su incorporación en el servicio hace que su gran desempeño comercial sea más impresionante, pues los jugadores decidieron comprarlo pese a que estaba disponible sin costo extra.

Si bien Clair Obscur: Expedition 33 es la baja más importante de octubre, tristemente no es la única. Otro título que tiene los días contados es A Plague Tale: Requiem, la segunda entrega de la franquicia de Asobo Studio y Focus Entertainment. Esta aventura narrativa con tintes dramáticos recibió críticas muy positivas, así que su salida del servicio decepcionará a muchos fans.

Donut County, Evil West, The Casting of Frank Stone y Pacific Drive son algunos de los otros títulos que abandonarán XBOX Game Pass y PC Game Pass en un par de semanas. Los 8 juegos que conforman la primera tanda de eliminaciones dejarán de estar disponibles el próximo 15 de octubre de 2026.

Esto significa que los jugadores tienen poco menos de 2 semanas para disfrutar estas experiencias sin cargo adicional. Como recordatorio, los usuarios que deseen probar estos títulos más allá de esa fecha deben saber que ahora pueden comprarlos y agregarlos a su colección de consola o PC con 20% de descuento.

Clair Obscur: Expedition 33 abandonará el catálogo de XBOX Game Pass en octubre

Estos son los 8 juegos que abandonarán XBOX Game Pass el 15 de octubre:

A Plague Tale: Requiem – Consola, PC, nube

Clair Obscur: Expedition 33 – Consola, PC, nube

Crime Scene Cleaner – Consola, PC, nube

Donut County – Consola, PC, nube

Evil West – Consola, PC, nube

Pacific Drive – Consola, PC, nube

The Casting of Frank Stone – Consola, PC, nube

Nova Roma – PC

A Plague Tale: Requiem también está entre los juegos que abandonarán XBOX Game Pass el próximo 15 de octubre de 2026

Próximos estrenos confirmados para XBOX Game Pass

Siempre es triste saber que juegos muy queridos por los fans como Clair Obscur: Expedition 33, A Plague Tale: Requiem y Pacific Drive dejarán de estar disponibles en el servicio de suscripción. Afortunadamente, ya hay múltiples títulos confirmados que llegarán al programa en las próximas semanas.

Si bien habrá que esperar para conocer la lista con los estrenos de octubre, sabemos que en este mes se incorporan grandes propuestas como Gears of War: E-Day, Valor Mortis, Terrible Lizards y Beyond These Stars. Estas adiciones mitigarán la pérdida de los juegos que abandonaron el servicio en septiembre, como Cyberpunk 2077.

El calendario luce más escueto en noviembre, pero ya hay 3 estrenos de día 1 confirmados: Football Manager 27, Thronefall y Gravhounds.

Pero cuéntanos, ¿te animarás a jugar alguno de estos títulos? ¿Qué juego recomiendas probar antes de que sea muy tarde? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre XBOX Game Pass si visitas esta página.

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