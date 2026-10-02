A pesar de ser una de las franquicias bandera de XBOX, Halo lleva años de capa caída debido a que sus últimos lanzamientos fueron incapaces de cumplir con las expectativas de los fans. La serie finalmente cambiará de manos, y sus nuevos responsables podrían hacer un reboot de la historia y enfocarse en el trasfondo del Master Chief.

De acuerdo con un nuevo informe, Activision y sus equipos barajan múltiples ideas y conceptos para continuar la serie. Parece que ya existen algunos prototipos para nuevos juegos que aún no reciben luz verde, y uno de ellos podría narrar los orígenes del icónico protagonista.

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Halo podría someterse a un reboot con su próximo videojuego

La saga sufrió muchos altibajos después de que Bungie dio un paso al costado y cedió su creación a 343 Industries, ahora conocido como Halo Studios. La cuarta y quinta entrega de la serie tuvieron muy buenas ventas, pero dividieron las opiniones de los fans por culpa de sus cambios en la jugabilidad y el estilo de la narrativa.

Halo Infinite tampoco cumplió con las expectativas, y Campaign Evolved pasó sin pena ni gloria. Tras esa racha negativa, Microsoft informó que Activision, la casa de Call of Duty, se hará cargo de la franquicia a partir de ahora. Por su parte, Halo Studios sufrió despidos y quedó relegado a ser un equipo de soporte.

Naturalmente, hay muchas dudas sobre qué le depara el destino a la que alguna vez fue la franquicia más importante de XBOX. Posiblemente obtendremos una respuesta oficial dentro de un par de años, pero el informante Rebs Gaming compartió un nuevo informe en el que profundiza en los posibles planes para el futuro.

Rebs comenta que, según su fuente, Activision analiza la posibilidad de que el próximo juego de Halo sea un reboot completo de la historia. Lo interesante es que, al parecer, dicho proyecto se centraría en su totalidad en el origen del Master Chief.

Dicho juego podría explorar la infancia de John-117, y su entrenamiento militar. Esto, claro está, bajo el supuesto de que el rumoreado juego se mantenga apegado al canon establecido.

El informante aclara que dicho proyecto todavía no recibe luz verde, y que en realidad sólo es una de las tantas opciones que están sobre la mesa. Otra alternativa es sólo realizar un reinicio parcial que ignore los acontecimientos de los últimos lanzamientos de la serie, una práctica bastante común en la industria cinematográfica.

Rebs Gaming citó a un antiguo desarrollador de la franquicia, que afirmó que el mayor error de Halo Studios fue basar mucho la historia en el universo expandido. En efecto, era necesario leer cómics, novelas y otros materiales aledaños para entender por completo la narrativa de los juegos. “Escuchen a los fans y a los desarrolladores”.

Halo podría tener un reinicio de la mano de Activision

Activision será el responsable de Halo, y estas serían sus primeras ideas para la franquicia

La misma fuente señaló que Activision propuso 2 juegos de Halo antes de que XBOX hiciera el anuncio oficial de la transición de la franquicia. El primero era un título multijugador gratuito, mientras que el segundo era una aventura single-player.

Se dice que Sledgehammer Games, estudio responsable de Call of Duty: Modern Warfare 3, CoD: Vanguard y CoD: WWII, creó prototipos para ambos proyectos con el motor gráfico propio de Infinity Ward. Es preciso recordar que para Halo Infinite se usó Slipspace Engine, el engine propio de Halo Studios, mientras que para Campaign Evolved se empleó Unreal Engine 5.

La idea de que el próximo juego sea un reboot está lejos de ser imposible. TechnicalHalo, uno de los filtradores más famosos de la comunidad, también comentó que el siguiente título sería un reinicio. Por su parte, otra fuente anónima señaló que Microsoft canceló un proyecto que estaba en desarrollo en Halo Studios.

Por supuesto, toda esta información carece de algún tipo de confirmación oficial. XBOX guarda silencio sobre sus próximos planes para la serie, y lo único que sabemos con certeza es que Rob Kostich, jefe de Activision, prometió que la meta del equipo es “crear el mejor juego de Halo de la historia”.

Sledgehammer Games ya propuso 2 prototipos para nuevos juegos de Halo

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