Las carreras regresaron a una galaxia muy, muy lejana con Star Wars: Galactic Racer, título de Fuse Games y Secret Mode que ya recibió sus primeras críticas por parte de la prensa especializada. Hay buenas noticias para los fanáticos de la franquicia, pues el nuevo juego no se accidentó y logró llegar a la meta.

Desde su revelación a principios de año, Star Wars: Galactic Racer sorprendió por llevar la saga de George Lucas de vuelta a los circuitos de carreras, tal como sucedió con Star Wars Episode I: Racer en la era del Nintendo 64. La sorpresa es que Star Wars: Galactic Racer fue más veloz y aventajó a otros clamados juegos de la franquicia en Metacritic. Esto gracias a que recibió buenas reseñas y calificaciones por parte de la crítica.

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Star Wars: Galactic Racer triunfa entre la crítica y llega al podio en Metacritic

Los juegos de Star Wars han explorado todo tipo de géneros, pero fue hasta la llegada de Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma que apostó fuerte por los juegos de carreras. Las escenas del joven Anakin Skywalker compitiendo a toda velocidad en las carreras de pods sorprendieron a toda una nueva generación de fans y también fascinaron a los veteranos de la saga. Esto dio paso a Star Wars Episode I: Racer, título que muchos recuerdan con cariño.

Posteriormente, hubo juegos como Star Wars: Racer Revenge y Star Wars: Super Bombad Racing, que también exploraron el lado competitivo de la IP, pero es hasta ahora que los fanáticos pueden regresar a las carreras ambientadas en el universo de la franquicia.

Por fortuna, parece que Star Wars: Galactic Racer es justo lo que los jugadores esperaron durante años: una experiencia llena de adrenalina y velocidad que rinde homenaje a lo mejor de la saga. Los críticos coinciden en que el título dejará satisfechos a todos los amantes de los juegos de carreras, gracias a su campaña con un alto nivel de rejugabilidad.

La prensa también elogió la manera en que Star Wars: Galactic Racer recrea el universo de la saga, así como elementos como su nivel de dificultad, el diseño de sus circuitos y sus mecánicas de conducción muy pulidas. Gracias a esto, el título promedió una calificación de 88 en Metacritic, en su versión para PS5.

Esto coloca a Star Wars: Galactic Racer en el top de los juegos de la saga con mejores calificaciones. Vale la pena mencionar que el relanzamiento de Star Wars Episode I: Racer recibió una calificación de 70, así que el nuevo título es un digno sucesor. La IP de Disney pasa por un muy buen momento en los videojuegos, pues hace poco Star Wars Zero Company también recibió muchos elogios.

Star Wars Galactic Racer conquistó a la crítica y triunfó en Metacritic

¿Cuáles son los juegos de Star Wars con mejores calificaciones en Metacritic?

Star Wars tiene algunos de los videojuegos mejore valuados de la historia en Metacritic. A la cabeza está Star Wars: Knights of the Old Republic, RPG que se consolidó como el juego de la saga más sobresaliente en términos de calificaciones.

Star Wars: Galactic Racer no logró superarlo, pero sí está por encima del ya mencionado Star Wars Zero Company (86), Star Wars: The Old Republic (85) y Star Wars: Episode I Battle for Naboo (84).

El juego de carreras está actualmente por debajo de Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast (90) y Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II (91), que complementan el top 3 junto con Knights of the Old Republic. Abajo está la lista de juegos de la saga con mejores calificaciones en Metacritic:

Star Wars: Knights of the Old Republic - 94

Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II - 91

Star Wars Rogue Leader: Rogue Squadron II - 90

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast - 89

Star Wars: Galactic Racer - 88

Star Wars Zero Company - 8 6

Star Wars: The Old Republic - 85

Star Wars: Episode I Battle for Naboo - 84

Star Wars: Starfighter - 84

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 82

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy - 81

Star Wars: Jedi Starfighter - 81

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy - 81

Star Wars Jedi: Fallen Order - 79

Star Wars: Empire at War - 79

Otro excelente juego se suma a la lista de títulos más aclamados de Star Wars

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