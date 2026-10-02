La crisis de memoria no sólo tiene en jaque a la industria tecnológica, pues también ha golpeado nuestra cartera varias veces durante los últimos años. Las consolas y los componentes para PC han subido drásticamente de precio, lo que genera preocupaciones sobre la próxima generación y el futuro de los videojuegos.

La situación no mejorará pronto, pues los mismos fabricantes de memoria han advertido que la crisis se extenderá por unos años más. Desafortunadamente, esto amenaza con aumentar de nuevo los precios de las consolas de PlayStation, Nintendo y XBOX en los próximos meses.

Micron, uno de los principales fabricantes de RAM a nivel mundial, hizo una advertencia en días recientes: no hay forma de saber cuándo se regulará la situación y advirtió que los amantes de la tecnología deberán pagar precios más altos en 2027.

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Las consolas y la tecnología de consumo será más cara en los próximos años, advierte fabricante

Micron es uno de los protagonistas de la crisis de memoria, pues decidió alejarse de la fabricación de RAM para los consumidores y enfocarse en cumplir la alta demanda que generan los centros de datos de inteligencia artificial. Además, ha tomado otras decisiones que podrían afectar los planes de Sony y Microsoft para el lanzamiento del PS6 y XBOX Project Helix.

Todo indica que lo mejor es ahorrar desde ahora para la llegada de la nueva generación de consolas, pues Micron advirtió que los precios de la tecnología seguirán en aumento debido a la crisis de memoria. En su más reciente informe financiero, la compañía explicó que la escasez de RAM se extenderá hasta 2028.

Sanjay Mehrotra, presidente de Micron, señaló que los costos de la tecnología escalarán en 2027, así que los clientes pagarán “precios mucho más altos” en comparación con los de 2026. Esto podría significar otro aumento de precio en PS5, Nintendo Switch 2 y XBOX Series X|S.

“Tanto en 2027 como en 2028, prevemos que la demanda superará a la oferta. De hecho, observamos una mayor escasez en el sector en 2027 y 2028 en comparación con 2026. En general, la relación entre oferta y demanda se está volviendo cada vez más ajustada”, explicó el ejecutivo.

Micron reiteró que es imposible saber cuándo se regulará la situación, pues actualmente no hay indicios de que la oferta y la demanda se vayan a equilibrar en un futuro próximo. La compañía tiene un importante proyecto en puerta: abrir nuevas fabricas en 2028; sin embargo, eso no resolverá a corto plazo la crisis.

La compañía reportó ingresos récord por más de $54 mil millones de dólares, por lo que tampoco tiene urgencia de darle un giro radical a su negocio. Actualmente tiene un acuerdo con NVIDIA relacionado con la inteligencia artificial, así que es poco probable que regrese a la fabricación de memoria para el consumidor.

La cartera de los jugadores seguirá sufriendo por la crisis de memoria

Ni las demandas contra los fabricantes de memoria mejorarán la situación

Los pronósticos para la nueva generación son poco alentadores, pues expertos y analistas coinciden en que PlayStation 6 y XBOX Project Helix podrían costar más de $1000 USD. Además, Nintendo no descarta más aumentos de precio en Switch 2 si la crisis de memoria continúa.

Ante el panorama sombrío para toda la industria tecnológica, el Tribunal del Distrito Norte de California demandó a Samsung, SK hynix y Micron por, supuestamente, coordinarse ilegalmente, restringir el suministro de DRAM e inflar los precios en medio del auge de la IA.

Este conflicto inició a mediados de este año; sin embargo, no hay avances importantes hasta ahora. Las autoridades acusaron a las compañías de formar un oligopolio por dominar un mercado completo. Pese a ello, Samsung, SK hynix y Micron siguen apostando todo por la IA.

Ni la intervención de las autoridades mejorará el panorama para los entusiastas de la tecnología y los videojuegos

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