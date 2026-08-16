Tras un pequeño susto sobre intoxicación de comida, el segundo día de combates de PUBG Mobile en EWC 2026 se llevó a cabo sin problema alguno, y de hecho estuvo más lleno debido a las partidas que se suspendieron ayer.

Desde cambios en la cima, pasando por nuestros hermanos brasileños teniendo un par de momentos grandiosos y terminando con los equipos de hasta abajo demostrando que todo puede pasar, te resumimos lo mejor de esta jornada emocionante y, afortunadamente, sin accidentes.

Un comienzo esperado (¿o no?)

Para saber cómo llegamos hasta aquí, los invitamos a leer nuestro resumen del primer día, pero en resumidas cuentas: eArena se llevó el primer puesto con 48 puntos, mientras que Tianba y Nigma Galaxy compartieron el podio con 45 y 44 puntos respectivamente. Por su parte, IDA Esports acabó como último.

El Match 5 terminó como se esperaba: eArena como líder, seguido de Nigma Galaxy y ULF Esports, quienes terminaron 5tos un día antes. Sin embargo, las sorpresas nos la llevamos con los últimos lugares, pues equipos como Tianba y Aurora Gaming, que hicieron un trabajo destacable un día antes, quedaron abajo.

Para el Match 6, nuestros hermanos brasileños de FURIA sacaron la casta y arrasaron al terminar con 19 puntos, lo que los llevó hasta el quinto puesto en la tabla general. Por su parte, también tuvimos nombres nuevos en el podio, pues Horaa Esports quedaron en 2do lugar y S2G en 3ero, lo que los ayudó igualmente a escalar posiciones.

Intensidad al máximo

Hasta aquí ya estábamos al corriente con los partidos suspendidos, y para el Match 7 los equipos no se guardaron nada. NS RedForce obtuvo su primera batalla ganada de las Grand Finals con un impresionante total de 28 puntos, mientras que Aurora Gaming despertó para quedar 2do y FURIA demostró que no tuvo suerte anteriormente, pues también acabó arriba.

Para el Match 8, S2G igualmente salió con mucha intensidad y tuvo un Chicken Dinner de 25 puntos, y 4Thrives se quedó en el 2do puesto. La sorpresa fue que IDA Esports por fin dio señales de vida y quedó en 3er lugar, que a su tiempo no es sorpresa, pues tuvo una excelente Ronda de Grupos, pero un Día 1 de las finales complicado.

El Match 9 fue un poco más convencional gracias a que vimos en el podio a 3 equipos que habían sido constantes durante esta ronda final: Aurora Gaming, S2G y NS RedForce, respectivamente. Aún así, la sorpresa es que eArena seguía como 1er lugar general, gracias a que se mantenía durante mucho tiempo en las batalla y con un número de eliminaciones decente.

Un cierre trepidante y que nos da una idea del final

Para el Match 10, de nuevo vimos ganar a S2G, quienes tuvieron un mucho mejor segundo día. Aurora Games no se quiso separar del premio, por lo que se quedó con un 2do lugar más que digno, y 4Thrives Esports quedó 3ero. Para este punto, pensamos que algunos como IDA, Orangutan y Godlike Esports estaban fuera de la carrera.

Sin embargo, el Match 11 nos cerró la bocota, pues los mencionados Godlike se llevaron su primera victoria de las Grand Finals, que se la arrebataron a IDA Esports, que en sólo esta partida doblaron su puntaje total de lo que llevaban. El 3er lugar fue para ULF, que llevaban rato sin aguantar tanto.

El último Match de la noche fue para NS RedForce, otros de los mejores equipos de la velada, mientras que el resto del podio se repartió entre eArena y S2G. Esto dejó la tabla bastante apretada, pues el ganador está en el aire, y para el último día aseguramos que habrá varios cambios y movimientos.

Así quedó la tabla en el Día 2 de PUBG Mobile en EWC 2026:

¿Quién crees que se lleve el jugoso premio de más de $3 millones de dólares y podrá escribir su nombre en letras doradas? Te leemos en los comentarios.

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