Los fans de Lara Croft recibieron una noticia importante durante el más reciente State of Play de Sony: el juego llegará en febrero de 2027. Además, poco después se confirmó que Tomb Raider: Legacy of Atlantis llegará también a Nintendo Switch 2 el mismo día que en otras plataformas.

La nueva aventura de la famosa arqueóloga fue uno de los anuncios destacados del evento. Amazon Games presentó un nuevo trailer que mostró algunos escenarios, secuencias de acción y un vistazo a la misteriosa búsqueda que llevará a Lara Croft hasta la legendaria Atlántida.

Lara Croft se embarcará en una búsqueda épica

La franquicia Tomb Raider es una de las más importantes de la industria. Desde su debut en los años 90, Lara Croft se convirtió en un ícono de los videojuegos gracias a sus exploraciones, acertijos y peligrosas expediciones alrededor del mundo.

Ahora, Tomb Raider: Legacy of Atlantis buscará continuar ese legado con una aventura completamente nueva que apuesta por una experiencia de gran escala para marcar el regreso de la serie.

Adventure beyond legend.



Tomb Raider: Legacy of Atlantis releases February 12, 2027, on PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, and the Nintendo Switch 2! pic.twitter.com/th4ADSqX5Q — Play Tomb Raider (@PlayTombRaider) June 2, 2026

Nintendo Switch 2 también recibirá el esperado lanzamiento

La buena noticia para los jugadores de Nintendo es que la aventura llegará a Nintendo Switch 2. La consola sigue sumando títulos importantes a su catálogo y ahora contará con una de las franquicias de acción y aventura más reconocidas del mercado.

Originalmente, el juego estaba previsto para debutar este mismo año. Sin embargo, sus responsables decidieron retrasar el lanzamiento. Según la información compartida, la medida busca evitar competir directamente con el próximo juego principal de Grand Theft Auto, uno de los estrenos más esperados de la industria.

Gracias a este cambio de planes, los desarrolladores tendrán más tiempo para pulir la experiencia y lanzar el proyecto en una ventana menos saturada.

Habrá que esperar hasta 2027 para jugarlo

La nueva fecha de lanzamiento de Tomb Raider: Legacy of Atlantis quedó fijada para el 12 de febrero de 2027. Aunque la espera será larga, el nuevo trailer dejó claro que Lara Croft regresará con una aventura ambiciosa que promete exploración, acción y muchos secretos por descubrir.

¿Te emociona el regreso de Lara Croft? ¿Piensas jugar Tomb Raider: Legacy of Atlantis en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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