Grand Theft Auto VI está más cerca que nunca de llegar a las tiendas y, posiblemente, revolucionar la industria del gaming. A mediados de esta semana se reveló mucha información inédita, pero un detalle en torno a su lanzamiento físico levantó las cejas de la comunidad. En medio de la polémica, el estudio detrás de Marvel’s Wolverine tranquilizó a los fans.

El más reciente proyecto de Insomniac Games es el exclusivo de PS5 más importante de la segunda mitad de 2026, y ciertamente tendrá mucha competencia por delante. Recordemos que el debut está previsto para mediados de septiembre, un periodo sumamente concurrido.

Aún está por verse si la aventura del X-Men cautiva a los jugadores y encuentra su lugar en un mercado saturado, una labor complicada debido a que se lanzará tan sólo un par de meses antes que Grand Theft Auto VI. Eso sí, el juego single-player ya hizo algo mejor que el sandbox de Rockstar Games.

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A diferencia de GTA VI, copias físicas de Marvel’s Wolverine sí tendrán discos

Poco antes de que se abrieran las preventas para GTA VI, Take-Two Interactive puso fin al misterio y finalmente confirmó los precios oficiales: $79.99 USD para la Standard Edition y $99.99 USD para la Ultimate Edition. Adicionalmente, hubo mucha información sobre los bonos de preventa y el contenido que incluirá la edición más cara.

Dicho esto, un elemento se robó la atención de la comunidad. Rockstar Games confirmó que las ediciones físicas de Grand Theft Auto VI no incluirán discos y sólo tendrán un código que permitirá a los jugadores descargar su copia en las tiendas digitales de PS5 o XBOX Series X|S.

Naturalmente, esta situación generó preocupación por sus posibles implicaciones en la industria del gaming. Y es que, si el juego más importante de la década no incluye discos en formato físico, ¿qué impide que otras grandes compañías sigan ese ejemplo con sus respectivos proyectos?

En medio de la incertidumbre, algunos temían que Marvel’s Wolverine también fuera otro caso negativo. Un fan no se quiso quedarse con las dudas y le preguntó directamente a Insomniac Games. “¿Este juego será físico o un código en una caja?”, dijo el jugador. “La versión física incluirá un disco”, respondió el estudio.

La breve pero precisa declaración de la compañía de PlayStation se ganó el aplauso de los jugadores, quienes elogiaron la decisión de mantener un disco en todas las ediciones físicas. En este momento, el post ya suma 41,000 likes en redes sociales.

Ahora bien, ¿será posible jugar Marvel’s Wolverine en su totalidad sin acceso a Internet? Insomniac Games no respondió a esta pregunta, así que está por verse si será necesario descargar un parche de día 1 que resulte crucial para tener una experiencia óptima y completa en PlayStation 5.

La edición física de Marvel's Wolverine para PlayStation 5 incluirá disco

¿Por qué Grand Theft Auto VI tendrá códigos digitales?

Por el momento, Rockstar Games aún no aborda públicamente la polémica que generó el anuncio original. El analista Mat Piscatella de Circana duda que la controversia que se formó alrededor de la ausencia de un lanzamiento físico en forma tenga algún impacto significativo en las ventas.

Ahora bien, ¿por qué GTA VI sólo tendrá códigos digitales en sus cajas? Se sospecha que la compañía quiere combatir la reventa y evitar que el título de mundo abierto se venda en el mercado de segunda mano. También hay muchas posibilidades de que se trate de una medida para frenar las filtraciones.

En el pasado, hemos visto que algunas tiendas venden copias físicas de algunos juegos importantes antes del lanzamiento oficial. Esto provoca que los jugadores que tienen acceso previo compartan spoilers en Internet. Ciertamente, un escenario de esa índole sería catastrófico para Grand Theft Auto VI.

Otro factor a considerar es que las ventas digitales son cada vez más prominentes, lo que es un indicador de que los jugadores compran menos discos y cartuchos de sus videojuegos preferidos.

Grand Theft Auto VI no tendrá disco en su versión física

Pero cuéntanos, ¿te alegra que el juego de Insomniac Games tenga un lanzamiento completo en formato físico? Déjanos leerte en los comentarios.

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