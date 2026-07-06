Los recientes despidos en Xbox sacudieron a toda la industria. Miles de empleados perdieron su trabajo y varios estudios quedaron en una situación complicada. Sin embargo, un nuevo reporte indica que hay un equipo que logró evitar los recortes más severos y que será clave para el futuro de la marca.

Mientras la división de videojuegos atraviesa una de las mayores reestructuraciones de su historia, Microsoft tendría claro cuál será su prioridad durante los próximos años. Todo apunta a que el desarrollo de su siguiente consola sigue siendo una pieza fundamental de sus planes.

El hardware de Xbox sería la prioridad durante la reestructuración

De acuerdo con información de Insider Gaming, la división de hardware de Xbox fue la menos afectada por los aproximadamente 3,200 despidos anunciados recientemente por la nueva directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma. El reporte asegura que el proyecto de la próxima consola, conocido internamente como Helix, continúa su desarrollo sin cambios importantes.

Según el informe, Microsoft considera que los usuarios de consola siguen representando la base más rentable de todo el ecosistema Xbox. Tras reconocer que varias adquisiciones y algunas apuestas relacionadas con Game Pass no ofrecieron los resultados financieros esperados, la compañía estaría cambiando su enfoque para fortalecer nuevamente su negocio de hardware.

Sharma explicó que la empresa busca “reconstruir el núcleo” de Xbox y hacer una organización mucho más eficiente. Como parte del plan, el número de niveles administrativos disminuirá de 14 a menos de 5, además de reducir gastos externos y compartir más herramientas entre equipos.

La próxima generación de Xbox no encaja con la idea tradicional de exclusivos

Helix enfrentará nuevos retos por el aumento en los costos

El reporte también señala que el equipo responsable de Helix enfrenta un desafío importante. La industria tecnológica atraviesa problemas relacionados con la disponibilidad de memoria y otros componentes, situación que elevó considerablemente los costos de fabricación para el hardware de nueva generación.

En lugar de reducir las características de la consola o retrasar su lanzamiento, los ingenieros de Xbox estarían buscando nuevas formas de disminuir el costo de los materiales mediante soluciones de diseño e innovación. El objetivo sería mantener un hardware competitivo sin afectar su viabilidad comercial.

Otro cambio importante es el nombramiento de Helen Chiang como directora de operaciones de Xbox. Bajo su supervisión, la división de hardware tendrá la misión de desarrollar una consola potente que también resulte rentable desde el primer día.

Por ahora, Microsoft no ha compartido detalles oficiales sobre Helix, incluyendo su fecha de presentación o especificaciones. Sin embargo, este reporte deja claro que la próxima generación de Xbox sigue siendo una prioridad dentro de la nueva estrategia de la compañía.

¿Crees que apostar nuevamente por las consolas ayudará al futuro de Xbox? Cuéntanos en los comentarios.

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