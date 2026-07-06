La etapa de grandes compras en Xbox parece haber llegado a su fin. Tras varios años marcados por adquisiciones multimillonarias, cierres de estudios y despidos, la nueva dirección de la división de videojuegos de Microsoft reconoció que la estrategia no dio los resultados esperados. Las declaraciones llegan después de una nueva ola de recortes que afectó a miles de empleados y que abrió una nueva etapa para la marca.

A través de un comunicado interno, la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, explicó que la compañía aprendió importantes lecciones después de invertir miles de millones de dólares en estudios y editoras. Sus palabras dejaron claro que Xbox buscará un modelo muy diferente para el futuro.

Xbox admite que perdió dinero con su estrategia de adquisiciones

Desde 2018, Xbox apostó por comprar algunos de los estudios y editoras más importantes de la industria. Entre las adquisiciones más destacadas estuvieron Bethesda, Activision Blizzard, Double Fine, Ninja Theory, Compulsion Games y varios equipos más.

Sin embargo, Sharma aseguró que el mercado cambió por completo durante esos años. Explicó que actualmente cada mes se lanzan más juegos que en cualquier otro momento de la última década. Esto hizo imposible que una sola compañía pudiera convertirse en el hogar de todos los estudios importantes.

La ejecutiva compartió una cifra que sorprendió a la comunidad. Según explicó, “aprendimos que tampoco somos el mejor hogar para todo tipo de estudio; en un año típico perdimos 64 centavos por cada dólar que invertimos”. También afirmó que Xbox ahora buscará apoyar a los desarrolladores independientes mediante herramientas abiertas y acceso a su audiencia, en lugar de comprarlos.

Varios estudios dejarán Xbox mientras otros seguirán con proyectos clave

Como parte de esta nueva estrategia, varios estudios dejarán de formar parte de Xbox. Compulsion Games, responsables de South of Midnight, y Double Fine, creadores de Psychonauts, volverán a operar como estudios independientes.

Por otro lado, Ninja Theory, conocidos por Hellblade, y Undead Labs, responsables de State of Decay, ya encontraron compradores para continuar sus operaciones fuera de Xbox. Mientras tanto, Arkane, el estudio detrás de Dishonored, analiza diferentes opciones estratégicas junto con Microsoft antes de concretar su salida.

Sharma también explicó que algunos equipos permanecerán dentro de Xbox, aunque recibirán menos recursos para concentrar la inversión en proyectos considerados prioritarios. Estos cambios impactarán a divisiones como Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang y Xbox Game Studios.

¿Crees que Xbox tomó demasiado riesgo con sus adquisiciones? ¿Piensas que este nuevo enfoque ayudará a la marca a recuperarse? Cuéntanos en los comentarios.

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