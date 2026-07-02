El proceso de vinculación de las líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP) sigue generando dudas entre los usuarios, especialmente por la recopilación de datos biométricos. Sin embargo, un especialista en privacidad aseguró que las compañías telefónicas no pueden conservar esa información una vez que concluye el trámite.

De acuerdo con David Pizaña, vicepresidente de Comercio Electrónico de la Asociación Mexicana de Internet y abogado especializado en privacidad de datos y derecho digital, Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes —empresa que presta infraestructura para operadores móviles virtuales como Bait— están obligados a destruir inmediatamente los datos biométricos que recaban durante el proceso de registro.

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¿Por qué las compañías telefónicas solicitan datos biométricos?

Los operadores utilizan fotografías del rostro o huellas digitales para comprobar que la persona que realiza el trámite corresponde con el titular de la identificación oficial presentada, ya sea la credencial para votar o el pasaporte.

El especialista explicó en una entrevista en La Jornada que estos datos únicamente deben utilizarse para validar la identidad del usuario durante el proceso de vinculación de la línea telefónica con la CURP.

Una vez completada esa verificación, los datos biométricos deben eliminarse, ya que no forman parte de la información que las empresas están autorizadas a conservar.

Aunque Pizaña considera que es muy probable que las compañías sí eliminen la información biométrica, señaló que existe un problema importante: los operadores no informan ni ofrecen evidencia de que realmente destruyen esos datos.

En su opinión, esto genera incertidumbre entre los usuarios, especialmente porque se trata de información altamente sensible.

El especialista recordó que las empresas de telecomunicaciones operan bajo estrictas regulaciones y pueden enfrentar sanciones importantes si incumplen las normas de protección de datos personales.

Alertan por posibles fallas durante el registro

Más allá de las políticas oficiales, Pizaña advirtió que el mayor riesgo podría encontrarse durante la captura de los datos biométricos.

Según explicó, algunos empleados podrían tomar fotografías del usuario con dispositivos personales en lugar de utilizar los equipos autorizados por la empresa.

Si eso ocurre, la imagen podría quedar almacenada en un teléfono particular, creando un punto de posible filtración de información.

“Esos puntos de filtración es donde hemos detectado que se está rompiendo la seguridad, porque las compañías, principalmente en este momento, no están siguiendo buenos protocolos”, señaló el especialista.

El registro de líneas continúa hasta finales de 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) amplió recientemente el plazo para registrar las líneas telefónicas móviles en México.

Ahora, los usuarios tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para completar la vinculación de su número con la CURP, siguiendo un calendario establecido con base en el último dígito de su línea telefónica.

Mientras continúa el proceso, especialistas recomiendan realizar el trámite únicamente en centros de atención oficiales y verificar que la captura de los datos biométricos se lleve a cabo con los equipos autorizados por la compañía telefónica.

Y tú, ¿qué opinas sobre esta situación? ¿Ya registraste tu linea? Cuéntanos en los comentarios.

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