Rockstar Games anunció que Golpe al Kortz Center llegará a GTA Online en los próximos días y añadirá una nueva misión de alto perfil centrada en el robo de obras de arte. La actualización llevará a los jugadores al prestigioso museo Kortz Center, donde deberán planear un atraco cuidadosamente para hacerse con algunas de las piezas más valiosas de Los Santos.

En esta nueva actividad, los jugadores trabajarán junto al misterioso señor Faber y su mano derecha, Raf De Angelis, quienes coordinarán una operación que requerirá realizar tareas de reconocimiento, preparar equipo especializado y ejecutar el robo con precisión para obtener el mayor botín posible.

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Prepara el golpe en GTA Online. ¿Qué debo hacer antes?

El evento Golpe al Kortz Center llegará el 14 de julio. Antes de lanzarse al atraco, los jugadores deberán ampliar su mansión con una sala de arte, una nueva mejora que servirá como centro de operaciones. Allí trabajará un falsificador encargado de crear copias de las obras originales para sustituirlas durante el robo, mientras el equipo utilizado en la misión se almacenará en ese espacio.

El golpe podrá completarse en solitario o en equipos de hasta 4 jugadores. Durante toda la operación, Raf De Angelis proporcionará información estratégica y apoyo, mientras que el asistente con inteligencia artificial de la mansión ayudará a gestionar diferentes aspectos de la preparación.

Quienes todavía no cuenten con una mansión podrán aprovechar las promociones disponibles antes del lanzamiento para adquirir una propiedad.

Scope out Los Santos’ premier cultural space and pocket prized artworks in The Kortz Center Heist, coming to GTA Online on July 14.



Link up with the mysterious Mr. Faber and his chief fixer Raf De Angelis to take on a blockbuster new score: https://t.co/9UTewVyfIS pic.twitter.com/rHISnmeAub — Rockstar Games (@RockstarGames) July 9, 2026

El museo ofrecerá múltiples rutas y grandes recompensas

El Kortz Center, ubicado en Pacific Bluffs, permitirá realizar una fase de reconocimiento en la que los jugadores podrán fotografiar las obras, estudiar la seguridad del edificio y descubrir distintas rutas de infiltración y escape.

Además del objetivo principal, el museo esconderá numerosas piezas secundarias que podrán aumentar considerablemente las ganancias del golpe. Sin embargo, Rockstar advierte que el sigilo será fundamental: si las autoridades descubren el origen ilícito de las obras o quedan pruebas en las cámaras de seguridad, su valor disminuirá en el mercado negro.

Otra de las novedades será la posibilidad de conservar algunas de las obras robadas para exhibirlas en la mansión en lugar de venderlas. Cada semana habrá nuevas pinturas disponibles.

Bonificaciones, vehículos inéditos y ventajas para GTA+

Como parte del lanzamiento, Rockstar activó varias recompensas previas al estreno. Los jugadores que participen en el programa Coleccionista de bellas artes podrán recibir GTA$ 500,000 y una limusina con torreta Benefactor sin costo adicional.

Además, quienes completen cualquier golpe antes del 13 de julio obtendrán el uniforme del NOOSE y una bonificación adicional de GTA$ 1,000,000.

Los propietarios de una mansión que jueguen antes de esa fecha también alcanzarán la categoría Elitista, lo que les permitirá conseguir un Annihilator furtivo, un descuento de GTA$ 1,000,000 para la expansión de la sala de arte, una escultura exclusiva del Kortz Center y acceso a una pintura única de gran valor.

Finalmente, Rockstar confirmó que la actualización también incorporará nuevos vehículos durante el verano, incluidos superdeportivos compatibles con las mejoras de derrapes y Hao’s Special Works. Los suscriptores de GTA+ podrán reclamar gratis el Grotti Veleno GT desde el 14 de julio, una semana antes de que esté disponible para el resto de los jugadores.

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