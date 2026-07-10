La decisión de PlayStation de terminar con el formato físico a partir de 2028 cimbró a la industria pues datos muestran las intenciones de las grandes compañías y editores por dar el paso hacia lo digital y ganar más dinero.

Sin embargo, hay millones de jugadores que todavía prefieren sus juegos en disco o tarjeta de datos y no quieren quedarse sin opciones en el mercado. Esta problemática también significa un reto para las tiendas minoristas.

Una de ellas hizo un llamado a XBOX y Asha Sharma para que tomen la bandera del formato físico con Project Helix e incluyan un lector de discos en este nuevo sistema.

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La tienda Video Games Plus hace un llamado desesperado a XBOX para que brinde opciones para los fans del formato físico

Por medio de una publicación en X, la tienda minorista de videojuegos, Video Games Plus, hizo una petición a XBOX y Asha Sharma para que no dejen atrás el soporte al formato físico.

La venta de juegos físicos involucra una cadena de manufactura, distribución y venta que genera muchos empleos y que hoy sigue dejando millones de dólares en ingresos para la industria.

Al respecto, la tienda considera que XBOX tiene una gran oportunidad de éxito si apoya el formato físico con Project Helix tal como lo hizo Sony con el PS4 en oposición al concepto cerrado y anticonsumidor de XBOX One:

"Cuando Microsoft presentó originalmente la visión para el XBOX One con un fuerte énfasis en la propiedad digital, la respuesta de los consumidores fue inmediata. Sony aprovechó ese momento posicionando al PlayStation 4 como la consola que abrazaba la propiedad física de los juegos, y la historia muestra cuán influyente se volvió esa decisión.

Hoy en día, el mercado está cambiando una vez más. Sony parece estar avanzando aún más hacia un futuro centrado en lo digital, creando una oportunidad para que Microsoft se diferencie convirtiéndose en el defensor más fuerte de la industria para los medios físicos.

Instamos a Microsoft a que reconsidere Project Helix y haga de los juegos físicos una parte central de su estrategia. Todavía existe una audiencia apasionada y dedicada que valora coleccionar, preservar, prestar, intercambiar y poseer verdaderamente los juegos que compra. Como minoristas, vemos esa demanda todos los días“.

Dear @asha_shar @XBOX



On behalf of VGP, we would like to share our perspective as a retailer that has proudly supported the gaming industry and the Xbox brand for many years.



When Microsoft originally introduced the vision for the Xbox One with a strong emphasis on digital… pic.twitter.com/c1SPksw6Og — VGP Video Games Plus (@VideoGamesPlus_) July 8, 2026

El guiño a XBOX 360, la consola más exitosa que ha tenido Microsoft en el mercado

Posteriormente, la petición de Video Games Plus para XBOX y Asha Sharma recordó el concepto exitoso de XBOX 360, mismo que se apoyó en el formato físico, tiendas minoristas y en políticas que beneficiaban a los jugadores.

En ese sentido, la tienda instó a la marca de Microsoft a considerar que hay millones de jugadores dispuestos a comprar juegos físicos:

"Muchos jugadores aún miran hacia atrás a la era del XBOX 360 como la edad de oro de la marca. La plataforma era sinónimo de innovación, grandes juegos y fuertes relaciones tanto con los jugadores como con los socios minoristas. Creemos que Microsoft puede recuperar gran parte de esa buena voluntad reafirmando su compromiso con los juegos físicos y llevando Project Helix al mercado.

Como uno de los socios minoristas de Microsoft, creemos que una inversión renovada en medios físicos beneficiaría a los consumidores, minoristas, editores y al propio Xbox. Con respeto, instamos a usted y a su equipo de liderazgo a considerar esta oportunidad y ayudar a llevar a Xbox de vuelta a la posición de liderazgo en la industria que tantos fans recuerdan“.

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