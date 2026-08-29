Un juego con reseñas mayormente positivas desaparecerá para siempre de Steam por una peculiar razón, pero antes sus desarrolladores quieren que consigas gratis una copia para que la disfrutes en tu PC. Este tipo de promociones para obtener juegos con 100% de descuento son poco comunes, así que te recomendamos que la aproveches cuanto antes, sobre todo si eres fan de los títulos de estrategia.

El juego en cuestión desaparecerá muy pronto del catálogo de Steam, pero si lo reclamas ahora podrá seguir disfrutándolo incluso después de que eso ocurra. Esto significa que será tuyo para siempre, aunque deje de estar disponible en la popular tienda de juegos para PC.

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Steam ofrece gratis un juego de estrategia antes de que desaparezca de su catálogo

SK Team y Valkyrie Initiative compartieron un singular comunicado en Steam para anunciar que uno de sus juegos más aclamados desaparecerá para siempre de la tienda de Valve. Antes de que esto ocurra y el título deje de estar disponible, cualquier jugador de PC puede reclamarlo sin costo.

Se trata de Stones Keeper: King Aurelius, un juego de estrategia por turnos ambientado en un mundo de fantasía. Debutó a mediados de 2022 y, desde entonces, ha acumulado reseñas muy positivas, ya que decenas de jugadores coinciden en que tiene un gameplay divertido y muy bien logrado.

A pesar de esto, Stones Keeper: King Aurelius será retirado de Steam, pues sus desarrolladores consideran que otros juegos de la franquicia son mucho mejores y que King Aurelius no cumple con sus estándares de calidad.

“Durante el desarrollo de la serie Stones Keeper, hemos rediseñado y mejorado significativamente muchas de sus mecánicas de juego, gráficos, interfaz y otros elementos. Stones Keeper: King Aurelius ya no cumple con los estándares de calidad que exigimos actualmente para la serie”, informaron las compañías.

Como consecuencia, el juego de estrategia dejará de estar disponible en PC el próximo 14 de septiembre, que es la fecha límite para reclamarlo gratis. Para hacerlo, basta con ir a su página de Steam y dar clic en el botón “Jugar”.

Si lo reclamas antes de esa fecha, podrás seguir descargándolo y jugándolo en tu PC aunque haya desaparecido del catálogo de Steam, por lo que es una buena oportunidad para añadir un divertido juego de estrategia a tu colección.

Stones Keeper: King Aurelius estará disponible gratis en Steam hasta el 14 de septiembre y, posteriormente, desaparecerá

¿Qué ofrece Stones Keeper: King Aurelius?

En Stones Keeper: King Aurelius conocerás la historia del líder de la Orden del Grifo, quien tiene la difícil misión de combatir contra la Inquisición y su ejército de no muertos. Para conseguirlo, tendrá a su disposición una fortaleza y diversos tipos de guerreros, que lucharán sin descanso en combates por turnos.

El título incluye una campaña con varias misiones donde deberás conseguir recompensas y demás objetos para mejorar tus unidades, personalizarlas y hacer frente a las amenazas mayores. Los entornos de los niveles también jugarán a tu favor, pues podrás utilizarlos para ganar ventaja frente a tus enemigos.

Stones Keeper: King Aurelius es un juego de corta duración que ofrece 8 misiones que podrás completar en poco más de 1 hora, pero pasarás más tiempo en la pantalla personalizando a tu ejército y planeando tu estrategia para salir victorioso en las batallas contra los no muertos.

Los combates por turnos son el núcleo del RPG

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