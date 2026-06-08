La expectativa por el próximo Nintendo Direct sigue creciendo. Los rumores están por todas partes y varios insiders ya comenzaron a compartir sus apuestas sobre lo que veremos durante la transmisión. Uno de los nombres más conocidos de la comunidad es NateTheHate, quien recientemente publicó un video con sus predicciones para el evento.

Lo más llamativo es que el informante cree que The Legend of Zelda: Ocarina of Time será el juego que reciba más tiempo en pantalla durante la presentación. Además, asegura que The Duskbloods, el nuevo proyecto de FromSoftware, ocupará el segundo lugar en cuanto a protagonismo.

El supuesto remake de Ocarina of Time sería la gran estrella

NateTheHate ya había llamado la atención anteriormente al afirmar que The Legend of Zelda: Ocarina of Time está recibiendo un remake. Aunque Nintendo todavía no confirma nada, el insider mantiene su postura y ahora cree que el proyecto tendrá una presencia importante durante el Direct.

Si el rumor resulta cierto, tendría sentido que la compañía dedicara varios minutos a mostrar una de las entregas más queridas de toda la historia de los videojuegos. El título original debutó en 1998 y sigue siendo considerado por muchos jugadores como una de las aventuras más influyentes en la industria.

Por ahora, los detalles sobre este supuesto remake siguen siendo un misterio. Tampoco está claro si se trataría de una reconstrucción completa o de una versión mejorada del clásico.

The Duskbloods también tendría un papel importante

La segunda gran apuesta de NateTheHate es The Duskbloods, el nuevo juego desarrollado por FromSoftware. Desde su anuncio, el proyecto ha generado mucha curiosidad entre los fans debido al prestigio del estudio responsable de éxitos como Elden Ring y Bloodborne.

La realidad es que todavía sabemos muy poco sobre esta propuesta. Precisamente por eso, muchos esperan que el Nintendo Direct sirva para revelar más información sobre su historia, mecánicas y enfoque general.

Un segmento más amplio dedicado al juego permitiría a los jugadores entender mejor qué está preparando el estudio japonés para esta nueva aventura.

Un Direct lleno de expectativas

Como siempre ocurre antes de un Nintendo Direct, conviene tomar toda esta información con cautela. NateTheHate cuenta con un historial que le ha dado cierta credibilidad dentro de la comunidad, pero Nintendo no ha confirmado ninguno de estos detalles.

Aun así, la posibilidad de ver un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y conocer más sobre The Duskbloods es suficiente para mantener la emoción por las nubes. Si las predicciones terminan siendo correctas, podríamos estar ante uno de los anuncios más comentados del año.

¿Te gustaría ver un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time? ¿Qué esperas descubrir sobre The Duskbloods? Cuéntanos en los comentarios.

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