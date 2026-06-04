Los seguidores de Ace Attorney podrían tener motivos para celebrar muy pronto. Un nuevo rumor asegura que CAPCOM prepara un anuncio importante para la popular franquicia de novelas visuales, y todo apunta a que se trataría de un juego completamente nuevo.

La información proviene de un filtrador conocido por compartir datos relacionados con SEGA que posteriormente han resultado correctos. Según su reporte, el próximo anuncio de Ace Attorney no corresponderá a una remasterización ni a un remake, sino a una entrega inédita de la serie.

Un nuevo Ace Attorney podría aparecer en Summer Game Fest

Durante los últimos meses han surgido diversos rumores sobre el regreso de la franquicia protagonizada por Phoenix Wright. Sin embargo, existía incertidumbre sobre la naturaleza del proyecto, ya que muchos jugadores pensaban que podría tratarse de una recopilación o una versión mejorada de títulos anteriores.

Ahora, esta nueva filtración apunta en una dirección distinta. De acuerdo con la fuente, CAPCOM estaría desarrollando una nueva aventura dentro de la saga, algo que los fans han pedido desde hace años.

El momento también parece ideal para una revelación de este tipo. El Summer Game Fest está a la vuelta de la esquina y se ha convertido en uno de los escenarios favoritos de las compañías para presentar nuevos proyectos. Por ello, muchos jugadores creen que el evento podría ser el lugar elegido para mostrar el esperado anuncio.

Los fans llevan años esperando una nueva entrega

La franquicia ha disfrutado de una segunda vida gracias a las recientes recopilaciones lanzadas en plataformas modernas. Estas colecciones permitieron que nuevos jugadores descubrieran las aventuras de Phoenix Wright, Apollo Justice y otros personajes emblemáticos de la saga.

A pesar de ello, los seguidores más veteranos continúan esperando una historia completamente nueva. La última entrega principal debutó hace varios años, por lo que la posibilidad de ver un capítulo inédito ha generado una gran expectativa dentro de la comunidad.

Por ahora, CAPCOM no ha realizado ningún anuncio oficial, por lo que conviene tomar esta información como un rumor. Aun así, la posibilidad de que Phoenix Wright regrese con un caso completamente nuevo seguramente será una de las noticias más comentadas si termina haciéndose realidad.

¿Te gustaría ver una nueva aventura protagonizada por Phoenix Wright? Cuéntanos en los comentarios.

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