Los fans de The Simpsons: Hit & Run llevan años pidiendo el regreso de uno de los videojuegos más populares basados en la famosa serie animada. Aunque las solicitudes han sido constantes, las compañías involucradas han guardado silencio durante mucho tiempo. Ahora, un comentario realizado por una fuente conocida de la industria encendió nuevamente la esperanza de la comunidad.

Todo comenzó durante una reciente participación del periodista Jordan Middler, de VGC, quien habló sobre los planes de Activision respecto a algunas de sus propiedades licenciadas. Sus declaraciones llamaron la atención de los jugadores debido a una frase que muchos interpretaron como una pista directa sobre el futuro de la querida aventura ambientada en Springfield.

Un comentario que levantó sospechas entre los jugadores

Durante el podcast, Middler explicó que Activision está explorando formas de recuperar algunas franquicias licenciadas del pasado. Según sus palabras, la compañía ya trabaja en un proyecto importante relacionado con esta estrategia.

“Creo que el siguiente paso de Activision, y lo están haciendo con uno muy importante, es intentar recuperar parte de ese material licenciado y crear nuevas versiones de esos juegos. El que todos están desesperados por ver está ocurriendo”.

La declaración ya era suficiente para generar especulación. Sin embargo, lo que terminó por disparar los rumores fue la despedida del periodista al finalizar el programa. Middler comentó que el equipo iba a “hit and run” para retirarse del podcast, una expresión que muchos interpretaron como una referencia deliberada al clásico juego de Los Simpson.

Por ahora, Activision no ha realizado ningún anuncio oficial. Aun así, la combinación de ambas declaraciones provocó una enorme reacción entre los seguidores de la franquicia.

¿Por qué los fans quieren tanto este regreso?

Lanzado originalmente en 2003, The Simpsons: Hit & Run se convirtió rápidamente en uno de los juegos más queridos basados en una licencia televisiva. Su propuesta mezclaba exploración, misiones, humor característico de la serie y una estructura inspirada en títulos de mundo abierto.

Con el paso de los años, el juego ganó estatus de culto. Muchos jugadores lo consideran uno de los mejores proyectos protagonizados por Homero, Bart, Marge, Lisa y el resto de los habitantes de Springfield.

Además, la tendencia actual de recuperar juegos clásicos ha demostrado que existe interés por revisitar experiencias del pasado con gráficos y mecánicas modernizadas. Un remake de The Simpsons: Hit & Run encajaría perfectamente dentro de esa estrategia.

Por ahora, los jugadores deberán esperar para saber si las palabras de Middler realmente apuntan al regreso de esta querida aventura o si todo se trata de una coincidencia.

¿Te gustaría ver un remake de The Simpsons: Hit & Run en consolas actuales? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente