CyberLeek, el infame filtrador de Grand Theft Auto VI, se esfumó repentinamente luego de que Rockstar Games y Take-Two liberaran un extenso avance del juego en Netflix. Poco antes de la revelación del trailer, la criptomoneda del hacker se desplomó y no hubo más noticias sobre sus operaciones.

Las compañías no le han perdido la pista, pues están dispuestas a todo con tal de atrapar al o los culpables. Esta mañana, Take-Two confirmó que continúa con sus investigaciones y que avanzará con cautela, pues no quiere alertar a CyberLeek sobre los avances que ha hecho para dar con su paradero.

Por otro lado, la empresa matriz de Rockstar Games realizó otra citación judicial para que Discord se una formalmente a las investigaciones y proporcione información para identificar a la persona o grupo que hizo las filtraciones de GTA VI.

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Take-Two sigue buscando a CyberLeek, el filtrador de Grand Theft Auto VI

CyberLeek jugó con fuego y, tarde o temprano, podría pagar las consecuencias. Durante días, filtró más de 10 videos con gameplay de GTA VI, bajo el discurso de que Rockstar Games era una empresa abusiva y que apoyaba el boicot de los jugadores. Sin embargo, pronto se supo que el hacker en realidad estaba lucrando con las filtraciones y que generó miles de dólares en ganancias.

CyberLeek se esfumó de la noche a la mañana, pues no se supo más de él luego del avance extendido de GTA VI que mostró Netflix. Sin embargo, Rockstar Games y Take-Two planean perseguirlo hasta dar con su paradero y hacerle pagar por todo lo que hizo.

Los estudios confirmaron que sus investigaciones siguen activas y que han “evolucionando rápidamente”. Vale la pena recordar que su cacería inició el pasado 21 de agosto, cuando presentaron citaciones judiciales para que Microsoft y Discord se unieran al caso.

XBOX se sumó pronto a las investigaciones, pero Discord aclaró que no había recibido solicitud alguna y que, por lo tanto, no podía compartir la información sobre las cuentas asociadas a las filtraciones de GTA VI.

Un representante legal de Take-Two confirmó que no han quitado el dedo del renglón y siguen buscando a CyberLeek de forma activa. Su plan actual es ser más cautelosos, así que compartirán pocos detalles de su investigación para no encender las alarmas del o los culpables.

“La divulgación pública de esta información podría comprometer la investigación en curso e incluso alertar a los presuntos infractores sobre la naturaleza y el progreso de la investigación de Take-Two y la información que ha recopilado sobre la infracción, creando un riesgo sustancial de que los infractores eliminen, destruyan u oculten de otro modo las pruebas de sus actividades infractoras y/o tomen medidas adicionales para evitar ser identificados”, afirmó el representante.

Hay avances importantes en la investigación, pues Take-Two confirmó que tiene en la mira a una persona previamente identificada como usuario de Discord. También posee información sobre otra persona que podría estar involucrada en el caso y, por ello, solicitó a la plataforma de comunicación su colaboración una vez más.

Take-Two y Rockstar Games tienen en la mira a 2 posible culpables de la filtración de GTA VI

Take-Two presenta nueva citación judicial para recibir información valiosa de Discord

En la citación judicial original, Take-Two solicitó a Discord toda la información asociada a una lista de cuentas que, posiblemente, estuvieron involucradas en las filtraciones del esperado juego. Como no hubo respuesta, la empresa hizo otra citación solicitando información específica de 2 usuarios.

Las empresas no revelarán los datos que están buscando, con la esperanza de tomar por sorpresa a los posibles culpables. Como consecuencia, retiró la solicitud original y se espera que Discord coopere con la información.

“La investigación de Take-Two sobre la(s) persona(s) responsable(s) de publicar contenido infractor en YouTube y en otros sitios web ha estado (y sigue estando) evolucionando rápidamente a medida que se dispone de nueva información”.

“Take-Two ha estado trabajando para proporcionar al Tribunal la información adicional solicitada, pero a medida que esta situación tan cambiante ha evolucionado, Take-Two ha determinado que ya no necesita la información específica solicitada. Por lo tanto, Take-Two retira respetuosamente su solicitud de citación judicial”, explicó la compañía.

CyberLeek sigue en la mira de Rockstar Games y Take-Two

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