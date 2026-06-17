Los fans del survival horror clásico tienen una nueva propuesta que podría llamar su atención. Después de ganarse un lugar entre los seguidores del terror independiente en PC, Flesh Made Fear ya tiene fecha para llegar a consolas. Su estilo recuerda a los títulos que definieron el género durante la generación de PlayStation, aunque incorpora varias ideas modernas para ofrecer una experiencia más actual.

La buena noticia es que los jugadores de PlayStation 5 podrán descubrir muy pronto este inquietante proyecto desarrollado por Tainted Pact Games, estudio conocido por otros juegos de horror independientes.

Flesh Made Fear llegará a PlayStation 5 este mes

Assemble Entertainment y Tainted Pact Games confirmaron que Flesh Made Fear debutará en PlayStation 5 el próximo 25 de junio. El título ya está disponible en Steam desde 31 de octubre de 2025, donde ha llamado la atención por su clara inspiración en los primeros capítulos de Resident Evil.

La aventura transporta a los jugadores a un mundo dominado por experimentos fallidos, rituales ocultistas y criaturas aterradoras. La historia pone a los usuarios en la piel de un miembro de la unidad especial Reaper Intervention Platoon (R.I.P.), cuyo objetivo es detener a Victor “The Dripper” Ripper, un exagente de la CIA que perdió la cordura y convirtió una aislada comunidad en un auténtico infierno.

Durante la misión, los jugadores deberán explorar una enorme mansión convertida en laboratorio, descubrir secretos oscuros y sobrevivir a los horrores creados por los experimentos del villano.

Aquí puedes ver el avance:

Un survival horror que mezcla lo clásico con ideas modernas

Uno de los aspectos más llamativos de Flesh Made Fear es que utiliza cámaras fijas en varios momentos para generar tensión, aunque también incorpora perspectivas dinámicas para ofrecer una experiencia más fluida.

El juego incluye guardados limitados mediante objetos especiales, gestión de inventario con espacio reducido y acertijos conectados directamente con la narrativa. Estos elementos buscan recuperar la esencia de los survival horror clásicos.

Además, los jugadores podrán elegir entre 2 protagonistas. Natalie cuenta con menos salud, pero dispone de un inventario más amplio. Jack, por su parte, resiste más daño, aunque tiene menos espacio para objetos. Esta diferencia cambia la forma de afrontar la aventura y aumenta la rejugabilidad.

Monstruos aterradores y recursos escasos

Como todo buen survival horror, la supervivencia dependerá de administrar correctamente cada recurso. Los jugadores tendrán acceso a pistolas, lanzagranadas y otras armas, pero la munición será limitada.

Los enemigos tampoco serán fáciles de derrotar. La aventura estará llena de monstruos deformes creados por los experimentos de Ripper, así como víctimas controladas mentalmente que intentarán acabar con cualquiera que se cruce en su camino.

Gracias a esta combinación de exploración, tensión constante y gestión de recursos, Flesh Made Fear busca convertirse en una carta de amor para quienes crecieron con los clásicos del género.

¿Te gustan los survival horror inspirados en los juegos de PS1? ¿Le darás una oportunidad a Flesh Made Fear cuando llegue a PlayStation 5? Cuéntanos en los comentarios.

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