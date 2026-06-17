Los rumores en torno al posible cierre de estudios en XBOX son cada vez más fuertes, pero hasta ahora Microsoft no ha anunciado algo de forma oficial. Una fuente confiable reveló que no hay decisiones definitivas pues los estudios tratan de salvarse de todas las formas posibles.

La situación en XBOX es más crítica de lo que se piensa y tras el evento de hace unos días, se hizo público que el estado del negocio de videojuegos de Microsoft es malo, por lo que requiere acción inmediata e impopular.

Actualmente, hay incertidumbre en la mayoría de los equipos de desarrollo que forman parte de lo que fue el ambicioso proyecto XBOX Game Studios, aunque algunos podrían salvarse.

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Jason Schreier revela que hay negociaciones entre XBOX y estudios en peligro para evitar el cierre

El reconocido periodista de videojuegos Jason Schreier (vía Idle Sloth en X) brindó un panorama más amplio y específico sobre lo que sucede entre XBOX y sus estudios en este momento.

De acuerdo con fuentes internas, hay más estudios en peligro de los que se han revelado en reportes recientes, pero hasta ahora no hay ningún cierre.

Esto no significa que estén salvados, sino que tienen tiempo para tomar decisiones ventajosas que impidan el cierre y les permitan seguir operando, aunque sea fuera de XBOX Game Studios.

Al respecto, Jason Schreier confirmó que la situación en XBOX es muy mala, pero no se ha dado ninguna orden de cierre para algún estudio. Sin embargo, eso podría cambiar en los próximos días o semanas:

“Es solo el comienzo. Habrá más. Hay muchas negociaciones en curso en este momento. Podrían ver titulares en este momento que digan que XBOX cerrará tal estudio, y aunque eso es algo cierto, no lo es del todo porque, de nuevo, todos estos jefes de estudios están en conversaciones, en negociaciones con Xbox en este momento.

En algunos casos, podríamos ver estudios escindiéndose. En algunos casos, podríamos ver estudios tratando de encontrar otros compradores, como otros editores que podrían estar interesados en ellos. Así que no es que nada haya sido ejecutado todavía. Eso sucederá en unas pocas semanas. Así que, de nuevo, la imagen completa no está del todo clara. Lo veremos suceder pronto. Sabremos más en los próximos días y semanas“.

How Things Got So Bad At Xbox | Jason Schreier



“Those three studios that I mentioned are just the beginning. There's going to be more. There are a lot of negotiations going on right now.”



“One more thing is that you might see headlines right now saying, "Hey, Xbox is shutting… pic.twitter.com/puiN4otZQQ — Idle Sloth (@IdleSloth84_) June 17, 2026

¿Qué estudios de XBOX se encuentran en peligro?

Según los reportes de periodistas y fuentes confiables, entre los estudios de XBOX que peligran se encuentran: Compulsion Games tras los pobres resultados de We Happy Few y South of Midnight.

También está en la lista Ninja Theory pues la saga de Hellblade y Senua no despegó a nivel comercial e incluso cancelaron su juego de terror Project Mara.

Otro estudio que supuestamente está en peligro es Double Fine de Tim Schafer. En este caso, los reportes señalan que están en negociaciones con XBOX para encontrar un mejor postor que los adquiera o en dado caso tomar el camino independiente.

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