Los fans de King Kong y el Monsterverse pronto tendrán una nueva opción para disfrutar en Nintendo Switch. Después de su lanzamiento en otras plataformas, Kong: Survivor Instinct finalmente llegará a la consola híbrida con una versión adaptada para llevar el caos de los Titanes a cualquier lugar.

El anuncio fue realizado por el estudio 7Levels, que confirmó que el juego debutará en la eShop el próximo 30 de septiembre. La propuesta mezcla exploración, plataformas y combate en una aventura ambientada después de los acontecimientos de Godzilla vs. Kong.

King Kong protagoniza una lucha por la supervivencia

En Kong: Survivor Instinct, los jugadores se encontrarán en una ciudad devastada por el enfrentamiento entre gigantescas criaturas. Mientras los Titanes destruyen todo a su paso, un padre emprende una peligrosa misión para encontrar a su hija desaparecida.

La historia forma parte oficial del Monsterverse de Legendary Entertainment y busca ampliar los acontecimientos ocurridos tras la popular película. Durante la aventura, los jugadores deberán recorrer escenarios en ruinas, buscar recursos y enfrentarse a distintos peligros mientras intentan sobrevivir al desastre.

Exploración estilo Metroidvania y tecnología de Monarch

Uno de los elementos más llamativos del juego es su estructura de exploración inspirada en los Metroidvania. Los jugadores desbloquearán nuevas rutas mientras recorren la ciudad y descubren formas de superar obstáculos aparentemente imposibles.

La aventura también incluirá el prototipo ORCA Σ, una tecnología desarrollada por Monarch que permitirá influir en el comportamiento de los monstruos gigantes. Gracias a este dispositivo será posible modificar situaciones del entorno, abrir nuevos caminos y convertir algunas amenazas en oportunidades para avanzar.

Además de la exploración, el título ofrecerá combate, plataformas basadas en físicas y enfrentamientos contra mercenarios liderados por Alan Jonah, uno de los villanos más conocidos dentro del universo cinematográfico de los Titanes.

Aquí puedes ver el avance del juego:

Nintendo Switch se prepara para recibir el caos del Monsterverse

Con esta nueva versión, los jugadores de Nintendo Switch podrán experimentar una aventura centrada en la supervivencia dentro de uno de los universos cinematográficos más populares de los últimos años. La combinación de exploración, acción y criaturas gigantes busca convertir a Kong: Survivor Instinct en una propuesta interesante para quienes disfrutan los juegos de aventura en 2.5D.

¿Te gustaría explorar una ciudad destruida por Titanes gigantes? ¿Crees que Kong: Survivor Instinct aprovechará bien el universo de King Kong? Cuéntanos en los comentarios.

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