Los juegos de puzzles siguen ganando popularidad gracias a propuestas sencillas y adictivas. Ahora, los fans de los clásicos de Namco tendrán una nueva opción para disfrutar en Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, pues un nuevo proyecto reunirá a varias de las franquicias más queridas de la compañía en una experiencia llena de nostalgia.

La desarrolladora BeXide confirmó que Namco Legendary Mountains llegará muy pronto a las consolas híbridas de Nintendo. Además de presentar nuevos detalles sobre su propuesta, también reveló la fecha de lanzamiento oficial.

Un rompecabezas que reúne décadas de historia de Namco

Namco Legendary Mountains toma inspiración de títulos como Suika Game y 2048. La mecánica principal consiste en combinar piezas iguales para crear versiones más grandes y conseguir la mayor puntuación posible.

La diferencia es que toda la acción ocurre en un espacio tridimensional. Los objetos que aparecen en pantalla son figuras estilo voxel basadas en personajes, enemigos y elementos de algunas de las franquicias más famosas de Namco.

Según sus creadores, los jugadores deberán lanzar cápsulas al escenario y evitar que los objetos caigan fuera del área de juego. Cuando 2 piezas idénticas chocan entre sí, evolucionan a una versión más grande.

Aquí puedes ver el avance:

PAC-MAN, DIG DUG y más clásicos estarán presentes

Uno de los mayores atractivos del proyecto será la presencia de escenarios temáticos inspirados en varias leyendas de los arcades. Entre los juegos confirmados se encuentran PAC-MAN, DIG DUG, XEVIOUS, MAPPY y THE TOWER OF DRUAGA.

Cada escenario incluirá elementos visuales y música inspirada en estas franquicias. Esto permitirá que los jugadores disfruten una experiencia cargada de referencias a la historia de Namco.

El título también ofrecerá más de 100 voxels coleccionables que podrán desbloquearse al completar distintos desafíos. Todo el contenido obtenido podrá colocarse libremente dentro de una sala de colección para crear exhibiciones personalizadas.

Por si fuera poco, habrá un modo Score Attack con clasificaciones en línea para competir contra jugadores de todo el mundo y buscar los mejores lugares en la tabla global.

Ya tiene fecha de estreno en Nintendo Switch 2 y Switch

Inicialmente, BeXide únicamente había confirmado que el lanzamiento ocurriría durante el verano. Sin embargo, ahora sabemos que la espera será muy corta.

La compañía anunció que Namco Legendary Mountains estará disponible el próximo 25 de junio para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

Con una propuesta accesible, una fuerte dosis de nostalgia y personajes históricos de Namco, el juego buscará conquistar tanto a los amantes de los rompecabezas como a quienes crecieron disfrutando los clásicos de los arcades.

¿Te llaman la atención los juegos estilo Suika Game? ¿Cuál es tu franquicia clásica de Namco favorita? Cuéntanos en los comentarios.

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