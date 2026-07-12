La expectativa por Pokémon Winds & Waves sigue creciendo entre los fans, aunque Nintendo y The Pokémon Company todavía mantienen en secreto la mayoría de los detalles del esperado RPG. Mientras llega nueva información oficial, los rumores continúan alimentando la conversación alrededor de la próxima gran aventura de la franquicia.

Ahora, un nuevo reporte asegura que el juego traerá de regreso una función muy querida por los jugadores desde la era de Nintendo DS. Sin embargo, el mismo rumor también incluye otros detalles que ya comenzaron a generar opiniones divididas dentro de la comunidad.

Los Pokémon seguirían al jugador en Pokémon Winds & Waves

De acuerdo con el podcast Hidden Power Podcast, compartido a través de X, Pokémon Winds & Waves permitirá que los Pokémon acompañen al entrenador mientras explora el mundo, una característica que muchos recuerdan con cariño por Pokémon HeartGold y Pokémon SoulSilver.

Aunque esta mecánica ya apareció en entregas recientes, su implementación ha sido diferente. En Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, por ejemplo, los jugadores pueden sacar a un Pokémon con el botón R para que los siga temporalmente, combata de forma automática contra criaturas salvajes y recoja objetos. Sin embargo, si se aleja demasiado del entrenador, regresa a su PokéBall y el proceso debe activarse manualmente.

El rumor no aclara cómo funcionará exactamente esta característica en Pokémon Winds & Waves, pero muchos esperan una versión más parecida a la de los clásicos de Nintendo DS, donde el compañero permanecía junto al jugador durante toda la aventura.

El rumor también habla de Eevee y los Pokémon shiny

El mismo reporte asegura que Pokémon Winds & Waves no añadirá una nueva evolución de Eevee. De confirmarse, sería la tercera generación consecutiva sin una nueva Eeveelution, luego de Pokémon Sword y Pokémon Shield, así como Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. La última incorporación a esta familia fue Sylveon en Pokémon X y Pokémon Y.

Por otra parte, la filtración afirma que volverán los Pokémon shiny visibles en el mapa junto con el característico sonido que avisa su aparición, una función que muchos jugadores han pedido desde hace tiempo.

Como era de esperarse, la supuesta ausencia de una nueva evolución de Eevee provocó reacciones entre los fans en redes sociales, donde algunos expresaron su decepción e incluso aseguraron que esperaban una nueva forma para la popular criatura.

Por ahora, conviene tomar toda esta información con cautela. Ninguno de estos detalles ha sido confirmado por Nintendo ni por The Pokémon Company, por lo que podrían resultar incorrectos o cambiar durante el desarrollo del juego.

¿Te gustaría que los Pokémon te acompañaran durante toda la aventura como en Pokémon HeartGold y Pokémon SoulSilver? ¿Crees que ya es momento de recibir una nueva evolución de Eevee? Cuéntanos en los comentarios.

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