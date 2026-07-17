Los rumores sobre el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time no dejan de ganar fuerza. Aunque Nintendo sigue sin compartir muchos detalles al respecto, cada nueva pista alimenta las expectativas de los jugadores, especialmente cuando proviene de una fuente tan llamativa como el sitio de una importante cadena de tiendas.

Ahora, una captura compartida en redes sociales ha provocado un intenso debate entre la comunidad. El hallazgo sugiere que las preventas del juego podrían iniciar antes de lo esperado y, además, incluirían un incentivo para quienes aparten su copia con anticipación.

Una fecha en el caché de GameStop desata las especulaciones

La información proviene de una cuenta turca de X, que asegura haber revisado el caché de Google correspondiente a la página de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake en GameStop.

De acuerdo con la publicación, en la versión almacenada del sitio aparecía la fecha 4 de agosto de 2026, acompañada de la leyenda “PRE-ORDER BONUS”, lo que indicaría que quienes reserven el juego recibirían algún tipo de recompensa especial.

Poco después, esa información desapareció del caché, lo que incrementó las sospechas de que se trató de un dato publicado antes de tiempo. La cuenta incluso invitó a otros usuarios a comprobar el hallazgo utilizando la búsqueda del caché de Google, acompañando su publicación con un mensaje que reflejaba la emoción de los fans.

Cabe mencionar que la fecha podría no corresponder al lanzamiento del juego, sino únicamente al inicio de las preventas, algo que tendría más sentido considerando que Nintendo todavía no ha presentado mucho de la entrega.

Conviene tomar el rumor con mucha cautela

Por ahora, no existe ninguna confirmación por parte de Nintendo sobre la fecha de estreno exacta de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake.

Tampoco se conoce cuál sería el supuesto contenido del bono de reserva mencionado en el caché de GameStop. En caso de ser auténtico, podría tratarse de un artículo físico, contenido digital o simplemente un marcador temporal utilizado por la tienda.

Como ocurre con cualquier filtración, lo más recomendable es esperar un anuncio oficial antes de dar por hecho cualquier detalle. Aun así, el hecho de que aparezcan referencias en una cadena tan importante mantiene viva la esperanza de que el esperado regreso de una de las aventuras más queridas de Link esté cada vez más cerca.

¿Crees que Nintendo anunciará pronto la fecha del estreno de The Legend of Zelda: Ocarina of Time? ¿Qué te gustaría recibir como bono de preventa?

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