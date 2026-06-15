Los fans de los RPG de acción inspirados en los grandes exponentes del género Soulslike tienen una nueva aventura en el radar. Después de varios avances y presentaciones, The Relic: First Guardian finalmente confirmó su fecha de lanzamiento y ya se prepara para debutar en múltiples plataformas durante las próximas semanas.

El proyecto de Project Cloud Games busca destacar dentro del género gracias a su mundo de fantasía oscura, combates exigentes y un sistema de progresión que se aleja de las mecánicas tradicionales de nivel.

The Relic: First Guardian llegará el 31 de julio

La distribuidora Perp Games y el estudio Project Cloud Games anunciaron que The Relic: First Guardian estará disponible el 31 de julio para PlayStation 5 y PC, a través de Steam.

Por otra parte, las versiones para Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 llegarán más adelante durante el verano. Por ahora, las compañías no compartieron una fecha específica para estas ediciones.

El juego se presenta como un RPG de acción con elementos soulslike ambientado en Arsiltus, un reino que cayó en la ruina tras la destrucción de una reliquia legendaria. Como uno de los últimos guardianes, los jugadores deberán recuperar los fragmentos perdidos de ese artefacto para cerrar una enorme grieta conocida como el Vacío y devolver la prosperidad al mundo.

Aquí puedes ver el avance:

Un mundo oscuro lleno de secretos, combates y acertijos

Uno de los aspectos más llamativos de The Relic: First Guardian es su estructura semiabierta. Los jugadores podrán recorrer libremente diferentes regiones mientras descubren la historia de un mundo devastado por una catástrofe sobrenatural.

La aventura también ofrecerá 5 tipos de armas principales. Cada una contará con habilidades únicas que permitirán adaptar el combate a distintos estilos de juego. Esto buscará dar más libertad para experimentar con diferentes estrategias durante los enfrentamientos.

Otro elemento interesante es que el título elimina el clásico sistema de niveles. En lugar de ganar experiencia para subir estadísticas, los jugadores mejorarán a su personaje mediante objetos especiales y sistemas de fabricación.

La exploración será clave para restaurar Arsiltus

Además de enfrentar enemigos y jefes poderosos, los jugadores tendrán que resolver acertijos y descubrir secretos repartidos por el escenario.

La misión principal consistirá en reunir los fragmentos de la gran reliquia para reconstruirla. Conforme avance la aventura, se desbloquearán nuevas zonas, desafíos y posibilidades de crecimiento para el protagonista.

Con su combinación de exploración, combates desafiantes y mecánicas de progresión poco convencionales, The Relic: First Guardian buscará convertirse en una propuesta interesante para quienes disfrutan los RPG de acción de fantasía oscura.

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