Los rumores alrededor de Resident Evil: Code Veronica Remake siguen creciendo y ahora apareció nueva información que seguramente emocionará a muchos fans del survival horror. De acuerdo con el insider Dusk Golem, el supuesto proyecto de CAPCOM estaría tomando un camino mucho más enfocado en el terror que el juego original.

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La franquicia ha encontrado un enorme éxito con entregas recientes como Resident Evil Requiem y los remakes modernos, así que parece que la compañía quiere mantener esa dirección. Según el insider, el objetivo sería ofrecer una atmósfera mucho más oscura y pesada, aunque todavía existirán momentos llenos de acción.

El remake de Resident Evil: Code Veronica buscaría aumentar el horror

Dusk Golem compartió nueva información sobre el supuesto remake y aseguró que el equipo quiere potenciar el aspecto terrorífico de la aventura. El insider explicó que el juego conservará algunas escenas exageradas y secuencias de acción, pero el enfoque principal sería el horror.

Según comentó, los datos internos de CAPCOM muestran que los jugadores reaccionan mejor a los momentos más tensos y aterradores de la franquicia. Debido a eso, la empresa estaría tomando decisiones basadas en estadísticas y recepción del público.

El insider también mencionó que la compañía considera que el horror es uno de los elementos más exitosos y recordados de toda la saga. Por eso, varios proyectos recientes habrían buscado reforzar esa identidad.

Dusk Golem también habló sobre Resident Evil Requiem

Además del supuesto remake de Resident Evil: Code Veronica, Dusk Golem habló sobre Resident Evil Requiem. De acuerdo con su información, el proyecto pasó por múltiples cambios durante su desarrollo.

El insider afirma que el juego intentó capturar diferentes estilos de la franquicia, todos ellos inspirados en varias entregas, incluyendo Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil 6 y Resident Evil 7.

Por ahora, la compañía japonesa no ha confirmado oficialmente la existencia de Resident Evil: Code Veronica Remake. A pesar de esto, los rumores siguen apareciendo y muchos fans esperan que el clásico protagonizado por Claire y Chris Redfield regrese muy pronto.

¿Te gustaría que Resident Evil: Code Veronica tenga un enfoque más terrorífico? ¿Crees que la saga funciona mejor con horror o con más acción? Cuéntanos en los comentarios.

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