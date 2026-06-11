Los juegos de terror suelen apostar por monstruos aterradores y ambientes oscuros. Sin embargo, un nuevo proyecto independiente busca ofrecer una experiencia diferente con una propuesta más adorable, pero igual de misteriosa.

Se trata de Mousebusters, una aventura de terror con un estilo visual encantador que ya está disponible en PC. La buena noticia es que los jugadores de Nintendo Switch y Xbox One también podrán disfrutarla muy pronto.

Un edificio lleno de espíritus y secretos

El estudio Odencat confirmó que Mousebusters llegará a Nintendo Switch y Xbox One el próximo 25 de junio. Mientras tanto, la versión para PC ya está disponible a través de Steam.

La historia sigue a un protagonista que se muda a un complejo de departamentos. Todo parece normal hasta que ocurre algo inesperado: se transforma en un ratón.

A partir de ese momento, el personaje deberá colaborar con una misteriosa figura conocida como Chief. Juntos tendrán la misión de investigar el edificio y expulsar a los espíritus malignos que se esconden entre sus habitantes.

Un mundo visto desde la perspectiva de un ratón

Uno de los aspectos más llamativos de Mousebusters es que permite explorar el entorno desde el punto de vista de un pequeño ratón. Gracias a ello, los departamentos y pasillos adquieren una escala completamente diferente.

Los jugadores recorrerán las habitaciones de diversos residentes, cada uno con personalidad propia. Durante la aventura encontrarán desafíos interactivos y varios minijuegos diseñados para descubrir la presencia de entidades sobrenaturales.

Además, la exploración será clave para avanzar y conocer más sobre los secretos que oculta el edificio.

Combates de exorcismo con pistola de rayos

La aventura también incluye enfrentamientos contra espíritus conocidos como EEB, siglas de Exciting Exorcism Battles.

Para participar en estas batallas, el protagonista utilizará una pistola de rayos entregada por Chief. Los jugadores deberán cancelar los ataques enemigos y aprovechar sus puntos débiles para completar cada exorcismo.

Gracias a esta combinación de exploración, minijuegos y acción, Mousebusters busca ofrecer una experiencia accesible para todo tipo de jugadores, sin dejar de lado los elementos de terror y misterio.

¿Te llama la atención esta mezcla de terror y aventura protagonizada por un ratón? ¿Le darás una oportunidad a Mousebusters cuando llegue a consolas? Cuéntanos en los comentarios.

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