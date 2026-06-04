Los jugadores de Nintendo Switch 2 han recibido varias buenas noticias en los últimos meses gracias al apoyo de grandes compañías. Sin embargo, parece que una de las franquicias deportivas más exitosas de EA seguirá ausente en la consola híbrida.

De acuerdo con información compartida por el conocido filtrador Billbil-kun, EA Sports College Football 27 no está previsto para lanzarse en Nintendo Switch 2. La noticia llama la atención porque la serie ha sido un enorme éxito comercial desde su regreso y muchos esperaban verla finalmente en la plataforma de Nintendo.

EA Sports College Football 27 se quedaría fuera de Nintendo Switch 2

Según el reporte, EA Sports College Football 27 llegará a las consolas donde la franquicia ya tiene presencia. Además, el filtrador asegura que la saga debutará en PC con esta nueva entrega, algo que muchos aficionados habían solicitado desde hace tiempo.

Gracias a su llegada a PC, el juego también sería compatible con dispositivos como el Steam Deck. Sin embargo, los usuarios de Nintendo Switch 2 tendrían que seguir esperando una oportunidad para disfrutar esta popular serie en la consola.

La situación resulta curiosa porque, según la misma fuente, Madden NFL 27 sí estará disponible en Nintendo Switch 2. Esto significa que EA aparentemente decidió llevar una de sus franquicias de futbol americano a la consola, mientras que la otra permanecería ausente.

La decisión de EA genera dudas entre los jugadores

Por ahora, no existe una explicación oficial sobre los motivos detrás de esta decisión. Tampoco se sabe si existen limitaciones técnicas, acuerdos comerciales o simplemente una estrategia de mercado que haya llevado a EA a dejar fuera a Nintendo Switch 2.

Como ocurre con cualquier reporte de un filtrador, conviene tomar la información con cautela hasta que EA haga un anuncio oficial. Aun así, Billbil-kun cuenta con un historial bastante sólido cuando se trata de adelantar información relacionada con lanzamientos y productos de la industria.

Si el reporte termina siendo correcto, los usuarios de Nintendo Switch 2 tendrán que conformarse con Madden NFL 27, mientras esperan que la serie universitaria haga su debut en la plataforma en el futuro.

¿Te gustaría jugar EA Sports College Football 27 en Nintendo Switch 2? ¿Crees que EA debería apoyar más a la consola con sus franquicias deportivas? Cuéntanos en los comentarios.

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